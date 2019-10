Onderdelenfabrikant Brose schrapt 2.000 Duitse banen

Met behulp van het Future Brose-plan wil de fabrikant enkele honderden miljoenen euro’s besparen, zodat het bedrijf kan blijven investeren in vernieuwing en groei. Volgens CEO Kurt Sauernheimer moet het bedrijf actie ondernemen. Hij zegt: “We willen de kwaliteit verbeteren en de nieuwste technologische innovaties ontwikkelen om een competitieve marktpartij te blijven. Daarvoor hebben we geld nodig, dus moeten we op sommige vlakken besparen. De wereldwijde concurrentie zorgt ervoor dat we een deel van de werkzaamheden naar lagelonenlanden moeten verplaatsen.” Het betreft de meest ingrijpende reorganisatie van het bedrijf sinds de oprichting in 1908. Over 23 landen verdeeld werken nu in totaal 26.000 mensen voor het onderdelenbedrijf.

De verplaatsing van arbeid is niet de enige maatregel die Brose treft. Een deel van het personeel wordt opnieuw opgeleid om met nieuwe innovaties te kunnen werken. Daarnaast wordt de hiërarchie binnen het bedrijf afgezwakt. Michael Stoschek, voorzitter van de Brose Groep, daarover: “We willen terug naar de karakteristieken van een familiebedrijf, want die karakteristieken hebben ervoor gezorgd dat we eerder zo succesvol werden.”

De redenen voor alle veranderingen die het bedrijf doorvoert? De auto-industrie verandert, de markt krimpt (vooral in China), de druk op de prijzen groeit en het klimaatdebat brengt onzekerheden. De stijgende arbeidskosten zorgen ervoor dat productie in Duitsland steeds minder rendabel wordt en dat is slecht nieuws voor de Duitse arbeider.

Mocht je nog nooit van Brose gehoord hebben: het Duitse bedrijf maakt systemen voor (elektrische) stoelverstelling en elektrisch te openen ramen. Ook verscheidene andere onderdelen, zoals deursluitingen en airco-modules, rollen uit de Brose-fabrieken. Volgens de site van de fabrikant heeft grofweg de helft van alle nieuwe auto’s ter wereld minstens één Brose-onderdeel aan boord.