Onder het mes: Haval H9

Het Chinese Great Wall Motors voert een aantal submerken waar Haval er eentje van is. Met Haval mikt Great Wall vooral op cross-overs en SUV's. Bovenaan de Havel-ladder is het de H9 die de scepter zwaait, een auto die nu een facelift ondergaat.

De H9 is een 4,86 meter lange en 1,93 meter brede SUV die met die afmetingen als grootste model van Haval gezien kan worden. Daarmee is de H9 in elk opzicht een aantal centimeter groter dan de Toyota Land Cruiser (Prado). De SUV, een op papier in ieder geval robuust exemplaar met een ladderchassis, werd in 2014 aan Haval's portfolio toegevoegd (foto 9) en werd in 2017 al eens op de snijtafel gelegd (foto 10). De SUV, die overigens ook in Australië wordt gevoerd, wordt net als twee jaar geleden weer subtiel bijgepunt.

De H9 krijgt een nieuwe snuit waar een nieuwe met chroom afgewerkte grille, een nieuwe voorbumper en nieuwe full-ledkoplampen het beeld bepalen. De achterlichten gaan eveneens op de schop, maar de wijzigingen die Haval hier doorvoert, zijn niet bepaald ingrijpend te noemen. Op motorenvlak maakt de H9 kennis met een herziene 2.0, een geblazen viercilinder benzinemotor die 225 pk en 385 Nm opwekt. Hoewel het aantal pk's dat de vernieuwde 2.0 levert iets lager ligt dan voorheen (245 pk), ligt het koppel wel hoger dan die oude 2.0 wist op te wekken (350 Nm). Schakelen gaat middels achttraps automaat van ZF, een transmissie die wereldwijd in een enorm aantal auto's wordt toegepast. Dieselen kan overigens ook en wel met een 190 pk en 420 Nm sterke viercilinder dieselmotor die net als de benzinemotor in eigen huis is ontwikkeld. Het wagengewicht van Haval's grootste ligt op een ruime 2.350 kilo.

Net als voorheen is de H9 weer te krijgen als vijf- en als zevenzitter. Indien gewenst is hij ook met een op de achterdeur geplaatst reservewiel te krijgen. De vanafprijs van de H9 ligt op omgerekend € 26.770 euro en de prijslijst loopt op tot een kleine € 35.000.