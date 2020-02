Omgekomen Tesla-rijder 'klaagde al over autopilot'

Autonoom rijden staat nog redelijk in de kinderschoenen en is slechts in beperkte mate toegestaan. Tesla is een belangrijke pionier op dit gebied, maar een Amerikaanse Model X-eigenaar moest autonoom rijden met de dood bekopen. Volgens de Amerikaanse veiligheidsinstantie NTSB had hij al eerder geklaagd over problemen met Autopilot.

Op den duur moet het mogelijk zijn om het stuur volledig uit handen te geven, maar voorlopig zijn er nog flinke stappen te zetten waar het gaat om autonoom rijden. Dat blijkt ook wel uit een triest verhaal uit de Verenigde Staten. Daar klapte een Model X met ruim 100 km/h op een middengeleider, terwijl hij Autopilot aan had staan. De NTSB (National Transportation Safety Board) deed onderzoek naar het ongeval en kwam tot de conclusie dat de auto uit zichzelf de rijbaan had verlaten en de bestuurder niet meer had ingegrepen voor de impact. Uit de telefoon van de bestuurder zou verder zijn gebleken dat hij daar waarschijnlijk op bezig was op het moment van de crash.

Het staat volgens de veiligheidsinstantie vast dat de schuld voor het ongeluk grotendeels bij het niet goed functioneren van Autopilot ligt. Wat het verhaal nog schrijnender maakt, is dat de NTSB volgens Autonews aangeeft dat de betreffende eigenaar al eerder klaagde over gevaarlijke handelingen van Autopilot. De 38-jarige man zou meerdere keren een vergelijkbaar probleem hebben ondervonden als hetgeen hem uiteindelijk fataal werd. Uit data van de auto zou blijken dat hij in die gevallen zelf ingreep om een ongeval te voorkomen.

Waarschijnlijk had de bestuurder ook in dit geval wel een ongeluk kunnen voorkomen, mits hij zich bewust was van de misser van Autopilot. Tesla adviseert bestuurders dan ook om toch op te blijven letten, ook al kun je het stuur lange tijd uit handen geven. De NTSB is weliswaar van mening dat Autopilot bestuurders te veel aanmoedigt om dit niet meer te doen, maar lijkt het bij die uitspraak voorlopig te laten.