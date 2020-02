Oldtimers vernield in Nijmegen

In Nijmegen zijn meerdere klassieke auto’s beklad met termen als ‘lul’ en ‘aso’, meldt De Gelderlander. Vermoedelijk is de plaats waar de auto’s al lange tijd geparkeerd staan aanleiding geweest voor de vernielingen.

De klassiekers in kwestie staan volgens De Gelderlander geparkeerd in een parkeergarage waarin parkeren gratis is. Die voor overdekte parkeergelegenheden behoorlijk zeldzame situatie lijkt oldtimerbezitters aan te trekken. Wie enigszins bekend is met de Nederlandse situatie, hoeft niet lang naar de reden te gissen. De auto’s van voor 1988 komen daarvoor in aanmerking voor het kwarttarief voor de wegenbelasting, mits ze van december tot en met februari van de weg zijn.

Daarmee wordt zo’n gratis parkeergarage een bijna onweerstaanbare verleiding voor bezitters van auto’s uit deze categorie, die ze daar immers voor nop droog kunnen achterlaten. Dat is dan ook wat er aan de hand lijkt in De Karzerne, zoals de bewuste garage heet, waar de auto’s kennelijk een steen des aanstoots zijn geworden. Hoewel we het de dader niet hebben gevraagd, is het lastig voor te stellen dat hij of zij een andere reden aan zal wijzen voor de ‘creatieve’ uitspattingen op andermans bezit. Behalve ‘lul’ en ‘aso’ prijken ook de woorden ‘haal’ en ‘weg’ namelijk op de automobiele slachtoffers, getuige de foto’s van Gelderlander-fotograaf Tom Hessels.

De auto’s in kwestie zijn trouwens de moeite waard. Behalve een vrij gangbare W114-Mercedes zien we ook een Cadillac Eldorado van de achtste generatie, een Jeep Wagoneer, een Volvo 262 en een Ford Mustang Hardtop van eind jaren ’60. Van wie de auto’s zijn, is volgens de aangehaalde krant overigens ook een raadsel.