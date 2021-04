Officieel: nieuwe Nissan X-Trail

De X-Trail die momenteel nog de Nederlandse showrooms van Nissan bevolkt, is in feite de vorige generatie van de SUV die in de Verenigde Staten 'Rogue' heet. Die werd medio 2020 aan een nieuwe generatie geholpen en vanaf dat moment was al duidelijk hoe de op termijn naar Europa te verschepen nieuwe X-Trail vormgegeven zou worden. In China beleeft de voor de Chinese markt bestemde X-Trail nu zijn publieksdebuut. Inderdaad, de jongste X-Trail is op een handjevol marktspecifieke details na identiek aan de Amerikaanse Rogue. In het interieur van de Chinese X-Trail zit wél een groter infotainmentscherm dan in zijn Amerikaanse equivalent.

De X-Trail is net als de Rogue zo'n 4,65 meter lang en dat maakt hem zo'n 20 tot 25 centimeter langer dan de nieuwe Qashqai. De wielbasis van de X-Trail bedraagt 2,71 meter. Hoewel de jongste Qashqai onder meer de aandacht trok met zijn innovatieve e-Power-aandrijflijn, lijkt de X-Trail die aandrijflijn niet te krijgen. Reken voor de Europese markt in ieder geval wel op mild-hybride benzinemotoren. In China komt de nieuwe X-Trail in ieder geval op de markt met een 204 pk sterke geblazen 1.5, maar of die krachtbron ook in Europa wordt geleverd, is nog maar de vraag.

De nieuwe Nissan X-Trail verwachten we later dit jaar op de Nederlandse markt. De voor de Europese markt bestemde versie laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten.