Officieel: nieuwe Mercedes-Benz CLA

De eerste generatie van Mercedes' CLA-klasse kwam in 2013 om de hoek kijken en was een wat eigenaardige eend in de Mercedes-bijt. Hoewel de auto in feite gewoon een vierdeurs sedan was, plakte Mercedes-Benz steevast de omschrijving 'vierdeurs coupé' op het model. In 2015 werd de CLA-line-up uitgebreid met de CLA Shooting Brake, een station met bijzondere lijnen die de klant die net even wat meer gebruiksgemak wilde naar de showroom moest lokken. Door de jaren heen heeft Mercedes-Benz zo'n 750.000 CLA's verkocht, waarvan in Nederland nog geen 9.000 exemplaren een eigenaar vonden. Tijdens de CES in Las Vegas heeft Mercedes-Benz vandaag de tweede generatie CLA voorgesteld.

Vorig jaar voegde Mercedes-Benz de A-klasse Limousine aan zijn leveringsgamma toe en met de introductie van deze nieuwe CLA komt het aantal compacte sedans van Mercedes-Benz dan ook op twee te staan. Waar de A-klasse Limousine ondanks zijn uitermate lage cW-waarde van 0,22 meer een traditionele sedan is, moet de CLA gelden als een sportiever en prijziger alternatief voor die auto. De CLA meet 4,69 meter in de lengte en daarmee is hij zo'n 11 centimeter langer dan de 4,55 meter lange A Limousine, een auto die op zijn beurt weer langer is dan de 4,42 meter lange A-hatchback. Ten opzichte van zijn directe voorganger groeit de CLA met zo'n 6 centimeter. Ook is de auto iets lager dan de auto die we nu kunnen uitzwaaien.

Designtechnisch leunt de CLA duidelijk op de ontwerpstijl die Mercedes-Benz auto's als de GLC/GLE Coupé, C- E- en S-klasse Coupé en CLS-klasse heeft gegeven. Met name het ontwerp van de voorzijde en van de achterkant doen aan die auto's denken. De opmerkelijke 'gebogen vorm' van de uitgaande CLA behoort definitief tot het verleden. Over het interieur kunnen we kort zijn: dat is volledig in lijn met dat van de A-klasse en A-klasse Limousine.

De keuze om die tech- en gadgetbeurs als podium te nemen om de nieuwe CLA op aan de wereld voor te stellen, komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De CLA beschikt namelijk net als de vorig jaar gepresenteerde A-klasse over het MBUX-infotainmentsysteem, al is dat stukje slimme soft- en hardware voor de CLA uitgebreid met een stel nieuwe functies.

Tijdens de CES in Las Vegas laat Mercedes-Benz vooralsnog alleen de 224 pk en 350 Nm sterke CLA 250 zien, een versie met een geblazen 2.0 viercilinder onder de kap. De A-klasse, de hatchback, is op dieselvlak leverbaar als 200 d en als 180 d. De lijst met benzinemotoren bestaat bij die hatchback verder uit de straks subtopper A35 en uit de A220, A200, A180 en A160. Of die 109 pk sterke basisversie ook naar de CLA komt, valt nog te bezien. Het volledige motorengamma en de Nederlandse prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. Op termijn krijgt de CLA overigens een tegenspeler van BMW, de 2-serie Gran Coupé. Daarover lees je hier meer.