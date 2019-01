Officieel: gefacelifte BMW 7-serie

Over het uiterlijk van BMW's gemoderniseerde toplimo is al veel gezegd. Dat houdt vooral verband met het front van de 7-serie. De neus van de in de basis al ruim 5 meter lange sedan vertoont sterke overeenkomsten met die van de X7. Dat betekent: werkelijk gigantische en dankzij een nu uit één deel bestaande omlijsting aan elkaar gesmolten nieren. Die volgens BMW 40 procent grotere grille wordt geflankeerd door plattere en daardoor agressiever de wereld in turende koplampunits.

De aanpassingen aan de achterkant zijn subtieler, maar desalniettemin duidelijk waarneembaar. Zo worden de nieuwe, slankere achterlichten met elkaar verbonden door een ledstrip die slechts 6 mm dik is. Boven die strip vinden we een chromen sierlijst. Verder hebben zijn in de bumper geïntegreerde uitlaateindstukken voorzien van bredere omlijstingen. BMW stelt verder nieuwe exterieurkleuren én nieuwe lichtmetalen wielen ter beschikking.

In het interieur verandert er uiteraard ook iets. De Siebener krijgt namelijk een volledig digitaal instrumentarium met een diameter van 12,3-inch. Het infotainmentsysteem, gekoppeld aan een ruim 10-inch groot scherm, is uitgebreid en is onder andere voorzien van BMW's Intelligent Personal Assistent. Inderdaad, een digitaal hulpje waar je tegen kunt praten.

Verder wordt de knoppenindeling op het stuurwiel vernieuwd en ook voor het binnenste van de topsedan breidt BMW de keuzemogelijkheden voor de afwerking uit. Aanpassingen rond de wielkasten, B-stijlen en aan de afdekplaten van de gordels achterin moeten zorgen voor nóg meer stilte in het interieur. BMW vervaardigd zowel de zijruiten als de achterruit voortaan uit 'akoestisch glas' en ook dat moet er voor zorgen dat minder geluiden het binnenste van de 7-serie binnendringen.

Motoren

Eerder verloor de 7-serie tijdelijk een stel motorversies, maar BMW meldt trots dat alle varianten nu aan de Euro 6d-temp-emissienorm voldoen. Dat betekent onder meer dat de M760Li xDrive terugkeert. Die twaalfcilinder verliest 25 pk maar krijgt er 50 Nm bij. Daarmee dendert hij in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h.

Ook staat de 750i weer op de leveringslijst, al krijgt die versie een nieuwe achtcilinder die met 530 pk en 750 Nm 80 pk krachtiger is dan het exemplaar dat voorheen in de 750 hing. De 750 is altijd voorzien van xDrive-aandrijving en is ook als L beschikbaar. In 4 tellen sprint de subtopper naar een snelheid van 100 km/h.

Dieselen kan met drie dieselmotoren, versies: de 265 pk en 620 Nm sterke 730d (met en zonder xDrive en ook als L), de 320 pk en 680 Nm sterke 740d (altijd xDrive, ook als L) en met de 400 pk en 760 Nm sterke 750d (altijd xDrive, ook als L).

Stekkerliefhebbers kunnen opteren voor de 745e (voorheen 740e), een versie die al beschikbaar was maar die er technisch op vooruitgaat. Onder de kap van deze plug-inhybride geen viercilinder meer, maar een 286 pk sterke 3.0 zes-in-lijn die samen met een 113 pk sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 394 pk en 600 Nm (voorheen 326 pk). Het elektrisch bereik ligt tussen de 50 en 58 kilometer. Voorheen noteerde 740e iPerformance een elektrische actieradius van 40 kilometer. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 5,1 seconden achter de rug.

Elke 7-serie heeft een adaptief onderstel met onder andere luchtvering. Integral Active Steering en Executive Drive Pro is standaard op de M760Li xDrive en is optioneel te krijgen op alle versies minus de 740e iPerformance.

De vernieuwde 7-serie is vanaf maart in Nederland te vinden. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.