Het leek er even op alsof er dit jaar helemaal geen sprintraces zouden zijn in de Formule 1, maar het vorig jaar geïntroduceerde fenomeen keert terug. Er komen wel minder sprintraces dan gepland en ook veranderen er enkele zaken.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in het Formule 1-seizoen van 2022 zes sprintraces te houden. Dat plan kwam op de helling te staan, omdat er onenigheid was tussen de Formule 1 en enkele teams over de financiële compensatie. Nu heeft de FIA bekendgemaakt dat er drie sprintraces zijn dit jaar. Die vinden plaats voorafgaand aan de Grands Prix van Emilia Romagna (Imola), Oostenrijk en Brazilië. Dat betekent automatisch ook dat de andere bestemmingen waar sprintraces zouden zijn, Bahrein, Canada en Nederland, buiten de boot vallen.

Opnieuw zal er in de weekenden dat er een sprintrace is worden gekwalificeerd op de vrijdag. De uitslag van de kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag. De uitslag daarvan is de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Tot zover niets nieuws. Wat wel nieuw is, is dat er meer punten te behalen zijn. De winnaar krijgt 8 punten (was 3 punten), de nummer 2 krijgt er 7 (was 2), de nummer 3 krijgt er 6, enzovoort. Tot aan de achtste finishpositie zijn er dus punten te halen, want de nummer 8 krijgt 1 punt. Een goede prestatie in de sprintrace loont dus meer dan voorheen.

Wat ook verandert, is dat voortaan degene die op vrijdag het snelste is in de kwalificatie officieel een pole position achter zijn naam krijgt. Vorig jaar werd pole position officieel toegeschreven aan de winnaar van de sprintrace. Het is puur een verandering voor de boeken. Het is nog steeds zo dat degene die de sprintrace wint, op de eerste startplek begint aan de Grand Prix op zondag. Je kunt dus wel pole position pakken in de kwalificatie, maar dat geeft je net als vorig jaar nog geen enkele garantie op de eerste startplek voor de zondag.