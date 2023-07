Red Bull zorgt niet voor het eerst voor flink wat commotie in de Formule 1: per direct is de Nederlander Nyck de Vries zijn stoeltje bij AlphaTauri kwijt. De bij Red Bull Racing als derde coureur teruggekeerde Daniel Ricciardo is zijn opvolger.

Het hing vanwege tegenvallende prestaties natuurlijk al wel in de lucht, maar de timing is alsnog verrassend. Nyck de Vries heeft afgelopen weekend zijn voorlopig laatste Grand Prix gereden, want hij is per direct zijn plek bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing kwijt. De eind vorig jaar bij Red Bull in een reserverol teruggekeerde Daniel Ricciardo krijgt de kans van zijn leven; hij mag in de AlphaTauri van De Vries de rest van het seizoen bewijzen dat hij het nog in zich heeft. Ongetwijfeld kijkt Red Bull Racing scherp naar de prestaties van Ricciardo bij dat team, nu Max Verstappens teamgenoot Sergio Pérez al een tijdje tegenvalt.

"Ik ben erg blij Daniel weer in het team te verwelkomen", aldus Franz Tost, de teambaas van AlphaTauri . “Er bestaat geen twijfel over zijn rijvaardigheid en hij kent al velen van ons, dus zijn integratie zal gemakkelijk en ongecompliceerd zijn. Ook zal het team veel profijt hebben van zijn ervaring, aangezien hij achtvoudig Formule 1 Grand Prix-winnaar is. Ik wil Nyck bedanken voor zijn waardevolle bijdrage tijdens zijn tijd bij Scuderia AlphaTauri en ik wens hem het allerbeste voor de toekomst.”

De wissel komt weliswaar op een verrassend moment, maar toch ook weer niet geheel onverwacht. Nyck de Vries kende vorig jaar een veelbelovende invalbeurt bij het team van Williams in de GP van Italië, maar kon dit jaar bij AlphaTauri geen potten breken. Bovendien is Red Bull niet vies van coureurswissels tijdens een seizoen, zo bewees het eerder onder meer toen het vroeg in het seizoen van 2016 Max Verstappen en Daniil Kvyat met elkaar wisselde. Verstappen kwam toen van Toro Rosso (nu AlphaTauri) over en Kvyat ging terug naar dat team. In 2019 vond er een vergelijkbare wissel plaats, toen de tegenvallende Pierre Gasly na de zomerstop teruggezet werd van Red Bull naar Toro Rosso en Alexander Albon juist de andere kant op wisselde.

Horner: 'Ricciardo zeer competitief'

Dat Sergio Pérez momenteel niet helemaal naar behoren presteert bij Red Bull Racing heeft de boel mogelijk in een stroomversnelling gebracht. Dit is immers de perfecte manier voor Red Bull om het niveau van zijn oude coureur Ricciardo, die toch lange tijd als groot F1-talent gold, te peilen voor het geval Red Bull Pérez zou willen vervangen. Zelfs al zou Red Bull daar op dit moment nog niet aan denken, zal deze wissel de boel op scherp zetten voor de Mexicaan. De woorden van Red Bull-teambaas Christian Horner dragen daar in elk geval aan bij. Die is zeer onder de indruk van wat Daniel Ricciardo dinsdag heeft laten zien in de RB19 bij een bandentest op Silverstone: "Het is geweldig om te zien dat Daniel zijn vorm totaal niet heeft verloren en dat de vooruitgang die hij heeft geboekt tijdens zijn simulatorsessies zich vertaalt op de baan. Zijn tijden tijdens de bandentest waren buitengewoon competitief. Het was een zeer indrukwekkende rit en we zijn verheugd om te zien wat de rest van het seizoen brengt voor Daniel bij Scuderia AlphaTauri."