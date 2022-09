Nyck de Vries stap dichter bij F1-stoeltje in 2023

Nyck de Vries heeft zijn visitekaartje afgegeven in Italië door in zijn eerste Grand Prix direct punten te scoren. Mag de Nederlander nu écht hopen op een vaste plek in de Formule 1? Er lijken twee opties te zijn.

Ga er maar aan staan: halsoverkop in een Formule 1-auto stappen die je pas één keer eerder hebt gereden op een ander circuit, om meteen een vrije training, kwalificatie én race te rijden. Nyck de Vries deed het afgelopen weekend in Italië, toen hij de Williams van de door een blindedarmontsteking getroffen Alexander Albon overnam. De 27-jarige coureur deed het met verve. Hij bereikte in de kwalificatie Q2, in tegenstelling tot teamgenoot Nicholas Latifi, en eindigde de race op P9. Latifi kwam niet verder dan de 15e plek in dezelfde auto. Als dat geen bewijs is dat de voormalig F2- en Formule E-kampioen genoeg in huis heeft voor de Formule 1 ...

Het regent lofzangen voor de uit Sneek afkomstige coureur, zowel vanuit de fanbase van de Formule 1 als van teambazen en andere coureurs. Toto Wolff (Mercedes) vraagt zich af wat De Vries nog meer moet laten zien om een plekje te krijgen, Jost Capito (teambaas van Williams) stelt volgens De Telegraaf dat De Vries 'de hele paddock heeft laten zien wat hij kan'. Wel voegt Capito eraan toe dat het krijgen van een vast stoeltje in de Formule 1 'van meerdere factoren afhankelijk is', al is het volgens hem helder dat De Vries een stoeltje verdient. Capito is de man waarop De Vries nu waarschijnlijk het meest zijn hoop moet vestigen om in de F1 terecht te komen. De belabberde prestaties van Latifi stellen Captio voor een ogenschijnlijk makkelijke keuze: vervang Latifi door De Vries voor 2023. Latifi brengt echter veel geld mee. Het is aan Capito om te beslissen of hij nog langer het geld van Latifi wil, of prijzengeld door mogelijk meer puntenfinishes van De Vries in het nieuwe seizoen.

Een andere optie lijkt bij het team van Alpine te liggen. Pierre Gasly wordt als de grootste kanshebber gezien om de daar vertrekkende Fernando Alonso op te volgen, maar inmiddels wordt ook de naam van De Vries genoemd. De Nederlander zou nu een optie zijn voor het team als de deal met Gasly niet doorgaat. Dat laatste hangt af van wat Gasly's team AlphaTauri weet te regelen met Gasly's beoogde opvolger: Colton Herta. Die Amerikaanse coureur heeft formeel niet de benodigde superlicentiepunten om in de F1 te debuteren. AlphaTauri probeert dit nog met de FIA te regelen om Herta toch in de auto te kunnen zetten. Lukt dat niet, dan moet Alpine dus mogelijk naar De Vries kijken voor 2023.

