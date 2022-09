Nyck de Vries komend weekend weer in actie in F1

Nyck de Vries profiteert goed van de regel dat de Formule 1-teams dit jaar twee keer een sessie een 'jonge coureur' achter het stuur moeten zetten. Voor de derde keer dit jaar wordt er gekozen voor De Vries om in te stappen. In Spanje zette Williams hem in de auto van Alexander Albon voor een vrije training, in Frankrijk reed De Vries een vrije training voor Mercedes in plaats van Lewis Hamilton, nu laat Aston Martin hem opdraven.

De Vries mag komend weekend in Monza het stuur overnemen van Sebastian Vettel in de eerste vrije training. De 27-jarige heeft in de simulator van Aston Martin al even virtueel in de AMR22 gereden ter voorbereiding. Vanzelfsprekend is de voormalig Formule 2- en Formule E-kampioen erg blij dat hij deze kans krijgt: "Ik kijk er echt naar uit om voor Aston Martin F1 te rijden, vooral op zo'n legendarisch circuit als Monza. Het wordt mijn derde VT1-sessie van het seizoen en in de derde verschillende Formule 1-auto, deze kansen hebben me een fantastisch inzicht gegeven in hoe Formule 1-auto's en -teams functioneren en werken. Ik hoop dat ik het Aston Martin F1-team een ​​nieuw perspectief kan bieden en een programma kan afwerken dat voor ons beiden gunstig is."

Het is voor het eerst dat De Vries in actie komt voor Aston Martin. De Vries is verbonden aan het team van Mercedes, maar is in overleg met Aston Martin (klantenteam van Mercedes) voor deze test 'uitgeleend'. Teambaas Mike Krack steekt zijn lof voor De Vries niet onder stoelen of banken: "Ik heb zijn carrière met grote interesse gevolgd. Zijn verdiensten tonen duidelijk dat hij een plek in de Formule 1 verdient. Hopelijk stelt deze kans om achter het stuur van de AMR22 te kruipen hem in staat om zijn capaciteiten aan de wereld te laten zien." Een plek als coureur bij Aston Martin ligt vooralsnog niet in het verschiet, maar De Vries staat dus duidelijk nog op de radar in de Formule 1.