Nu officieel: Italdesign DaVinci

Vorige week konden we de eerste afbeeldingen van de Italdesign DaVinci al laten zien en vandaag is het moment daar dat het studiemodel in zijn geheel wordt gepresenteerd.

Italdesign DaVinci is vernoemd naar, je raadt het al, Leonardo DaVinci. Het is dit jaar namelijk 500 jaar geleden dat die knappe kop zijn laatste lijnen op papier zette. De DaVinci is een 4,98 meter lange GT die maar liefst 2,12 meter breed is. De wielbasis is met 2,9 meter ronduit fors te noemen. De showauto heeft opvallend grote portieren, die ook nog eens op een bijzondere manier openslaan. Ze openen omhoog en moeten op die manier eenvoudig toegang bieden tot de achterste zitplaatsen.

De DaVinci heeft op elke as een elektromotor en dat maakt het studiemodel tot een vierwielaandrijver. Het accupakket is in de bodem gemonteerd. Volgens Italdesign is de auto nagenoeg productierijp. Het doet daarbij de merkwaardige mededeling dat de auto op "verschillende platformen van verschillende fabrikanten kan worden gebouwd". Daar komt ongetwijfeld nog wat pas- en meetwerk bij kijken. ItalDesign heeft achter de coulissen een variant met een 4,0-liter V8 staan. Volgens ItalDesign vergt de montage van een verbrandingsmotor slechts het doen van kleine aanpassingen aan de auto. Gegevens over zowel de elektrische aandrijflijn als de versie met V8 laat ItalDesign vooralsnog achterwege.