Nu echt: Chrysler Airflow Concept naar CES

In januari 2020 toonde Chrysler de eerste schetsen van de ‘Airflow Vision’. De elektrische concept-car had op de Consumer Electronics Show (CES) van dat jaar moeten debuteren, maar helaas ging dat feestje, zoals vrijwel alle feestjes sindsdien, niet door. In 2021 vond de CES wel plaats, maar puur digitaal. Daar hoorden we niets van de Airflow, maar afgelopen zomer dook er ineens een mysterieuze EV op bij Chrysler. De Amerikanen gaven dat beestje geen naam, maar alles wijst erop dat dit de Airflow is die Chrysler in januari, tijdens CES 2022, wil laten zien.

In een nieuw persbericht geeft Stellantis namelijk te kennen dat het groots aanwezig hoopt te zijn op CES. Het concern belooft daarbij dat de Chrysler Airflow Concept zijn debuut zal maken. Op het bijgevoegde beeldmateriaal is de auto, die sterke gelijkenissen vertoont met het exemplaar dat we in juli zagen, bovendien goed te zien. Wel is het zo dat dezelfde animaties een oud model Fiat 500 tonen, dus het is de vraag hoe accuraat dit beeld precies is. Evengoed verwachten we een productierijpe of vrijwel productierijpe EV. De elektrische Chrysler komt naar verwachting op het STLA Large-platform van Stellantis te staan, een basis die speciaal voor grote EV’s is ontwikkeld.

De naam ‘Airflow’ komt trouwens niet uit de lucht vallen, maar grijpt terug op het gelijknamige ‘stroomlijnmodel’ waarmee Chrysler in de jaren 30 klanten liet schrikken. Grote uiterlijke overeenkomsten met die oer-Airflow lijken er niet te zijn. De nieuwe Airflow is een keurige, enigszins futuristisch ogende cross-over, maar echt gewaagd lijkt hij niet te zijn.

Chrysler staat overigens niet als enige Stellantis-merk op CES. Jeep is er ook aanwezig, vooral met veel plug-in hybride 4Xe-modellen. Fiat toont er z’n nieuwste 500e en zelfs Citroën, dat niet op de Amerikaanse markt aanwezig is, komt naar CES. Het merk laat er onder meer de kleine Ami zien, die in de landen om ons heen al even rondrijdt. Die auto moet op den duur ook in de VS rond gaan rijden.