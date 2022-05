Nissan verwacht rest van het jaar geen Russische productie meer

Het klinkt misschien logisch, maar het is nogal een uitspraak: Nissan rekent er niet op dat er dit jaar nog auto's van het merk worden gebouwd in Rusland. Dat houdt uiteraard verband met de Russische invasie in Oekraïne.

Het werk in de Nissan-fabriek in Sint Petersburg is stilgelegd en voorlopig hoeft er daar ook niets meer te gebeuren. Dat is althans de verwachting van CEO Makoto Uchida. Volgens Automotive News zet Nissan een streep door de Russische productieverwachtingen voor het nieuwe fiscale jaar. Dat loopt tot eind maart volgend jaar. Nissan bouwt - of bouwde - in Sint Petersburg de Qashqai, Murano en X-Trail. Partner Renault bouwt voor Nissan de Terrano in zijn fabriek in Moskou. In de verkoopcijfers is ook al een klap te merken: Nissan verkocht in april nog slechts 605 auto's in Rusland, waar dat er een jaar eerder in die maand nog 3.681 waren.

De productiestop, onder meer een gevolg van onderdelentekorten door sancties, is nu al een behoorlijke financiële strop voor Nissan. In maart van dit jaar, dat nog net bij het afgelopen boekjaar hoorde, was er door de gestaakte Russische productie al een afschrijving van bijna een half miljard euro. Uchida laat zich nog niet uit over de verliezen die er op dit gebied worden verwacht in het nieuwe fiscale jaar. Wel gaat het ervan uit dat het een 'substantiële impact' kan hebben op de jaarcijfers.