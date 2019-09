‘Nissan-top vergadert vandaag over nieuwe CEO’

Een anonieme bron zou tegenover Reuters bevestigd hebben dat het bespreken van de positie van Saikawa en diens opvolger voor vandaag op de agenda staat bij Nissan. Dat er binnen dat merk een groep is die van mening is dat Saikawa moet vertrekken was al bekend, maar nu de man heeft toegegeven dat hij in het verleden stevig overbetaald is en er verschillende procedures zijn genegeerd, staat zijn positie helemaal op de tocht.

Een eventuele opvolger van Saikawa krijgt het zwaar, want we kunnen absoluut niet zeggen dat alles op rolletjes loopt bij Nissan. Met name de samenwerking met alliantiepartner Renault brengt leven in de brouwerij. Het schandaal rondom oud-topman Carlos Ghosn voert daarin natuurlijk de boventoon, maar er is meer aan de hand. Renault wil al heel lang fuseren, maar daar heeft het Nissan van Saikawa zich altijd tegen verzet. Als we het Reuters-bericht mogen geloven heeft Saikawa weinig moeite met z’n kennelijke vervanging en zou hij het geen probleem vinden om de machtspositie op te geven.