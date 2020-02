Nissan toont stukje nieuwe cross-over

Onlangs liet Nissan het zijaanzicht zien van een nieuwe compacte cross-over, een auto die het speciaal voor de Indiase markt ontwikkelt. Inderdaad, naar Europa komt de kleine hoogpotige dus niet. Op moment van schrijven is nog weinig informatie voor handen, wél krijgen we alvast een achterlichtunit van het model te zien.

Nissan heeft in India de Kicks en de Tarrano op de menukaart staan. Die laatste is een Dacia Duster van de vorige generatie waar Nissan zijn eigen sausje over heeft uitgegoten. De Kicks is een compacte cross-over die het merk ook in onder andere de Verenigde Staten verkoopt. De geteasede nieuwkomer blijft in de lengte in ieder geval onder de vier meter. Op de Indiase markt krijgt hij modellen als de onlangs gefacelifte Suzuki Vitara Brezza en de Tata Xenon tegenover zich. Onderhuids verwachten we hetzelfde CMF-A-platform tegen te komen dat Renault in India al toepast onder de Triber. Reken dan ook op de komst van dezelfde 1.0 driepitter.