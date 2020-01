Nissan spreekt geruchten over breuk alliantie tegen

De alliantie tussen Nissan, de Renault Groupe en Mitsubishi zou volgens recente berichtgeving in gevaar zijn. Volgens The Financial Times zou Nissan zelfs al aan een noodplan werken voor als de breuk realiteit wordt. De Japanse fabrikant laat vandaag echter weten dat er geen sprake is van een aanstaande splitsing.

Dat het rommelt bij Nissan is wel duidelijk. Eerst was er de plotselinge arrestatie van Carlos Ghosn, die inmiddels een verhaal apart is geworden, en vervolgens stapelden de berichten over financiële moeilijkheden bij Nissan zich op. Daarbij zou Nissan Renault inmiddels meer als een last dan als een toevoeging zien en liever meer op eigen benen staan. Ook het feit dat de omstreden Ghosn aan de wieg van de alliantie stond, zou zorgen voor grote vraagtekens rond het samenwerkingsverband. De afgelopen dagen leek een breuk dan ook dichterbij dan ooit, zelfs al zou dat de marktpositie van zowel Nissan als Renault aanzienlijk verzwakken.

Nissan benadrukt vandaag in een officiële verklaring dat er absoluut geen reden voor zorgen is. Volgens de Japanners is het 'business as usual': "In november vorig jaar hebben alle AOB-leden (alliantieleden, red.) ingestemd met ons programma ter verbetering en versnelling van onze operationele efficiëntie ten behoeve van alle aangesloten bedrijven (...). De Alliantie is de bron van Nissans competitiviteit. Vanuit de Alliantie blijft Nissan het behalen van win-winresultaten beogen voor alle aangesloten bedrijven, om duurzame en winstgevende groei te bereiken", aldus Nissan. De recente geruchten worden hard van de hand gewezen: "In tegenstelling tot de aannames in de artikelen overweegt Nissan op geen enkele wijze het ontbinden van de alliantie."