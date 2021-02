Nissan Qashqai: het begin van een bestseller

In Europa is de Qashqai met afstand het meest verkochte model van Nissan. Nu de derde generatie voor de deur staat, is het een mooi moment om terug te blikken op het begin in 2007.

Nissan is in Europa op zijn retour. Vorig jaar maakte het merk bekend dat het modellenaanbod op ons continent flink teruggeschroefd wordt. Eén model dat in ieder geval mag blijven, is de Qashqai. Gezien zijn verkoopsucces is dat ook niet zo gek: sinds zijn introductie in 2007 is het al 14 jaar op rij de bestverkochte Nissan in ons land, waarbij de teller in totaal op ruim 74.000 exemplaren staat. De nieuwe Qashqai is behoorlijk strakgetrokken en brengt onder meer de bijzondere e-Power aandrijflijn met zich mee. Heel gekke dingen heeft Nissan qua vorm echter niet gedaan met het model. De Qashqai moet immers een grote kopersgroep aan blijven spreken. Klanten van Nissan die iets extraverters willen kunnen altijd nog gaan voor de Juke.

Het begon allemaal alweer bijna 15 jaar geleden. Op de Autosalon van Parijs in 2006 beleefde de eerste generatie van de Qashqai zijn debuut. Qua uiterlijk had hij wat weg van een SUV, maar feitelijk probeerde Nissan van twee walletjes te eten met de Qashqai: de rijdynamiek van een hatchback, maar de hogere zit en extra ruimte van een SUV. In feite was de Nissan Qashqai dus één van de eerste ‘cross-overs’, een begrip waar je vandaag de dag dood mee wordt gegooid in autoland. De Qashqai verving in het aanbod van Nissan ook meerdere modellen: de Almera en de Primera keerden niet meer terug.

Hoe meer zielen…

Voor het ontwerp van de Qashqai greep Nissan hier en daar wat designelementen van grote broer Murano weg, waaronder de sterk stijgende onderste raamlijn. De iets uitgeklopte wielkasten en zwarte plastic bumpers geven hem verder een wat ruiger uiterlijk dan de gemiddelde hatchback. Van de buitenissige Qashqai Concept uit 2004 was echter niet bijster veel meer over. Qua aandrijving begon het bij voorwielaandrijvers en kon de klant pas vanaf de 140 pk sterke 2.0 of de 150 pk sterke 2.0 dCi opteren voor de All-Mode vierwielaandrijving. Aan de onderkant van het aanbod zaten de 1.6 benzine met 115 pk en een 1.5 dCi met 103 pk.

Een jaar na zijn marktintroductie kwam de Qashqai er ook als Qashqai+2. Deze variant beschikte over zeven zitplaatsen en was 21 centimeter langer dan de reguliere Qashqai. De wielbasis nam toe met 13,5 centimeter. Klapte je de derde zitrij naar beneden, dan had je 140 liter extra bagageruimte tot je beschikking. Verder kenmerkte het interieur van de Qashqai zich door de ronde ventilatieroosters en het centrale scherm dat gewoon op het dashboard geplakt leek te zijn. Ook in dat opzicht was de Qashqai zijn tijd dus vooruit, want tegenwoordig plaatst bijna iedere autofabrikant het centrale scherm op deze manier.

Wegbereider

In 2010 kreeg de eerste generatie van de Qashqai een milde facelift, waarbij Nissan de koplampen, grille en achterlichten op subtiele wijze bijpuntte. In het motorenaanbod kwam de 130 pk sterke 1.6 dCi erbij. In het interieur was het scherm, dat voorheen pontificaal op het dashboard stond, voortaan geïntegreerd in het dashboard en kreeg het touchscreenbediening. Verder veranderde er niet echt iets noemenswaardigs aan de Qashqai. Tot 2014 bleef de gefacelifte variant nog in productie, waarna hij werd afgelost door de flink anders vormgegeven tweede generatie van de Qashqai.

Die vernieuwing was blijkbaar ook wel nodig, want de verkoopcijfers van de eerste Qashqai liepen na 2009 behoorlijk terug. Dat was tevens het beste jaar, want toen zette Nissan ruim 6.000 Qashqai’s op de weg in Nederland. In 2013 slonk dat aantal tot net boven de 2.500 auto’s. De tweede generatie was uiteindelijk succesvoller, daar zette Nissan er in topjaar 2017 namelijk ruim 7.300 van op kenteken in ons land. Dat neemt niet weg dat de eerste generatie Qashqai qua opzet de grote vernieuwer was. Tegenwoordig maken cross-overs en SUV’s namelijk de dienst uit in het C-segment. Het lijkt er dus op dat de Qashqai als model nog een lang leven beschoren is.