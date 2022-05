Nissan Pao (1990) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het heeft even geduurd, maar het is weer eens zover: we hebben een Nissan Pao in 'In het Wild'! Deze Japanse retrorakker tovert toch direct een glimlach op je gezicht?

Ongetwijfeld heeft deze Nissan Pao al voor heel wat verbaasde Nederlanders gezorgd, want velen zullen dit bijzondere ding niet zomaar thuis kunnen brengen. Het lijkt misschien een creatie uit de jaren 60, maar zo oud is hij niet. Dit exemplaar, gespot door AutoWeek-forumlid Banpei, liep in 1990 in Japan van de band. Een jonkie is het dus ook niet meer, alleen was het ontwerp indertijd natuurlijk ook al helemaal retro. Op basis van de toenmalige Nissan Micra schotelde Nissan zijn thuismarkt vier van dit soort leuke creatieve uitspattingen voor. Naast de Pao was er namelijk ook de (wellicht iets bekendere) Figaro nog, de Be-1 en de S-Cargo. Mocht je ooit een Be-1 of zelfs een S-Cargo spotten, dan houden we ons warm aanbevolen. Die zijn nog niet eerder in deze rubriek verscheen.

De kans is erg klein dat je die treft, want de wat meer gewilde Figaro en Pao zijn hier ook al uiterst zeldzaam. Zoals gezegd zijn ze hier nooit nieuw geleverd en het feit dat hij rechtsgestuurd is, verraadt dat ook al. De slechts 3,74 meter lange, 1,57 meter brede en 1,47 meter hoge Pao begon zijn leven in Japan en is pas in 2014 naar Nederland gekomen. Hier steelt hij ongetwijfeld de harten van menig autoliefhebber, die er ontwerphints naar de klassieke Mini en de Citroën 2CV in kan herkennen. De techniek is al net zo bescheiden als zijn uiterlijk: in het markante neusje tref je een 1.0-viercilinder die 52 pk op de been brengt. Schakelen gaat door middel van een drietrapsautomaat. Haast moet je dus niet hebben, maar daar is het de eigenaar, die de auto vorig jaar mei kocht, ongetwijfeld ook niet om te doen. Je rijdt in elk geval met iets heel bijzonders. Heerlijk toch, dat deze Pao naar Nederland is gekomen?