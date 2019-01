Nissan kleedt leveringsgamma Juke uit

Nissans Nederlandse importeur heeft de prijslijst van de Juke er nog eens bijgepakt en is daar met een rode stift doorheen gegaan. Van de twee motoren die we hadden, is er nu nog eentje over. De basisuitvoeringen van de Juke - de Visia en Visia Pack - staan daardoor niet meer in de Nederlandse configurator.

We kennen de Juke alweer sinds 2010. Als één van de eerste compacte cross-overtjes had hij samen met de Renault Captur het rijk praktisch voor zichzelf. Moet je nu zo'n negen jaar later eens door de prijslijsten bladeren: je wordt met cross-overs om de oren geslagen. Een soort trendsetter dus die Juke, zeker met zijn unieke koetswerk. Ondertussen vonden een kleine tienduizend exemplaren in negen jaar tijd een Nederlands baasje. Voor de eerste Juke is de eindsprint nu echter ingezet, want een geheel nieuwe generatie staat voor de jaarwisseling op de planning.

Doordat de Juke op zijn laatste benen loopt, heeft de Nederlandse importeur één motor van de prijslijst gehaald. We nemen afscheid van de 1.6 benzinemotor met 94 pk. Deze was leverbaar in de voordeligste Visia- of Visia Pack-jasjes vanaf € 21.040 en € 22.990. Als enige motor in de configurator moet de DIG-T 115 het klusje voor de rest van het jaar weten te klaren. Doordat deze motor enkel met de luxere Acenta en N-Connecta pakketten leverbaar is, stijgt de instapprijs. Instappen in een nieuwe Juke kan nu namelijk vanaf € 24.640. Daarvoor krijg je standaard onder andere 17-inch lichtmetaal, cruisecontrol en een geïntegreerd navigatiesysteem. Volgens de importeur staan er overigens nog wel een paar Juke's met de 1,6-liter benzinemotor op voorraad, "maar dat zijn er geen tientallen meer."