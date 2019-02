Nissan Kicks Surf Concept is los

Terwijl de ogen in autoland vooral zijn gericht op het nieuws dat straks op de beursvloer van Genève staat, is er natuurlijk altijd een plekje vinden voor nieuws dat voor de Europese markt geen enkele relevantie heeft. Puur voor de leuk: de Nissan Kicks Surf Concept.

De Kicks is een compacte cross-over die aanvankelijk alleen in Zuid-Amerika werd verkocht, maar inmiddels ook in de Verenigde Staten wordt verkocht. Naar Europa komt het model niet, in ons deel van de wereld komt Nissan namelijk met een nieuwe generatie Juke op de proppen. In Brazilië wordt de Kicks in het zonnetje gezet met ... de Kicks Surf Concept!

De Kicks Surf Concept, zijn naam geeft het al aan, is volgens Nissan gemaakt voor wie "op zoek is naar de perfecte golf". Inderdaad, mensen met een "actieve lifestyle die van surfen houden". Dakrails, een blauwe lak waarvan de tint verandert bij een andere kijkhoek, een opbergruimte voor je kletsnatte surfpak: het zit er allemaal op, in of onder. Dan is er nog een heuse douche-installatie én, jawel, een waterdicht polsbandje waarmee de auto te ontgrendelen is.

Productieplannen zijn er uiteraard niet, maar hij trekt wel lekker de aandacht.