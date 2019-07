Nissan Juke schijnt de wereld in

Misschien wel de grondlegger van het nu mateloos populaire segment van de compacte cross-over wordt binnenkort vervangen. Nissan is namelijk achter de scherm druk in de weer met een geheel nieuwe generatie van de Juke.

Onze eigen spionageboer leverde al meerdere keren foto’s van professioneel ingepakte prototypes van een nieuwe compacte cross-over. Door de blije ronde vormen en grote kijkers in het front wisten we gelijk met welke mini-SUV we te maken hadden: de nieuwe Juke. Bij Nissan bleef het alleen al die tijd stil, tot nu! Met deze eerste teaser blikt Nissan vooruit op de onthulling van de tweede generatie Juke.

Hoewel er maar een heel klein gedeelte van de auto te zien is, wordt duidelijk dat we eenzelfde soort lichtconstructie aan de voorkant kunnen verwachten. Een grote ronde koplamp schijnt het meeste licht de wereld in, een subtiele lichtstrook daarboven maakt het geheel af. Opmerkelijk is de indeling van de grote lichtunit. De lampen lijken in een soort Y-vorm te worden gemonteerd.

Door de recente onthulling van de geheel nieuwe Renault Captur, de technische bloedbroer van deze Juke, weten we al iets meer over de basis van de auto. Net als de Clio en Captur komt deze Juke op het nieuwe CMF-B platform te staan. Het motorengamma wordt waarschijnlijk gevuld met diverse bekende motoren, waaronder de nieuwe 1.3 TCe. Of er net als van de Franse Captur een plug-in hybride van de Juke komt, is nog niet bekend. De officiële onthulling volgt 3 september.