Nissan Juke Kiiro: speciaal 'geel' sausje

Nissan presenteert een speciale gelimiteerde uitvoering van de Juke, de Kiiro. De naam Kiiro komt niet uit de lucht vallen, dat betekent namelijk 'geel' in het Japans. Hoewel we in de basis met een donkergrijze Juke te maken hebben, is geel wel de kleur van de meeste accenten waarmee de Kiiro zich van reguliere Jukes onderscheidt. Om te beginnen zijn in de voor- en achterbumper de normaal zilvergrijze inzetstukken nu geel van kleur. Ook op de dorpels is dat het geval.

In het interieur springt het geel er ook uit, in de stiksels op de stoelbekleding, deurpanelen en op de middenconsole en het dashboard. De stoelen bieden ook wat meer dan standaard: de Kiiro heeft altijd verwarmbare voorstoelen (en een verwarmbare voorruit). Verder zit er net voor de schakelpook een speciaal plaatje dat je eraan herinnert dat je in de Juke Kiiro zit. Daar staat ook een speciaal patroontje bij, dat ook op het dak van de auto terugkeert. Volgens Nissan moet het naar achteren toe veranderende patroon de illusie van beweging wekken. Op de C-stijl staat de naam van de speciale uitvoering uitgeschreven, dus dat het een speciale Juke is, zal niet snel te missen zijn. Tenslotte troont de auto op de 19-inch wielen die we ook kennen van de Juke Tekna, alleen zijn die in dit geval in het zwart uitgevoerd.

Op technisch vlak houdt de Kiiro het bij het bekende. De Kiiro-uitvoering heeft dus ook gewoon de 114 pk sterke 1.0 driepitter in zijn neus en is zowel met de handgeschakelde zesbak als de DCT7-automaat leverbaar. Wel beperkt: er komen er slechts 500 van, die vanaf maart leverbaar worden. Een prijs meldt Nissan nog niet. Leuk detail: de Juke Kiiro is de eerste Juke met het nieuwe Nissan-logo erop.