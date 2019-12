Nissan GT-R50 by Italdesign over een jaar de weg op

De Nissan GT-R50 by Italdesign is nog niet uitverkocht en de eerste leveringen vinden eind 2020 plaats. De eerste productieversie van de Italiaans-Japanse sportwagen zal in maart te zien zijn op de beurs van Genève.

In totaal maakt de internationale samenwerking van Nissan en het Italiaanse designhuis Italdesign vijftig stuks van de GT-R50. Iedereen die zo’n aangepaste Nissan GT-R Nismo koopt, krijgt de mogelijkheid om de auto volledig te personaliseren. Vind je dat een prettig idee, dan kun je nog een GT-R50 bestellen. Nog niet alle vijftig productieplaatsen zijn vergeven. Let wel: Nissan vraagt minstens € 900.000 voor het gelimiteerde model en dan prijken er nog géén gele platen op.

De Nederlandse prijs zal ruim boven de € 1 miljoen uitkomen. Heb je dat ervoor over, dan krijg je dus wel de mogelijkheid om er wat unieks van te maken. De auto zal in elk geval nooit ‘normaal’ zijn. Zoals vermeld is de GT-R50 by Italdesign, die in juni 2018 voor het eerst werd gepresenteerd, gebaseerd op de GT-R Nismo. Nissan past alleen wel het één en ander aan. Zo levert de motor dankzij grotere turbo’s 720 pk (120 pk meer dan een reguliere GT-R Nismo) en 780 Nm koppel en is het onderstel herzien.

De Nissan GT-R50 by Italdesign is ontworpen ter viering van het 50-jarig bestaan van de GT-R in 2019 en van Italdesign in 2018.