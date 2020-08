Nissan Frontier-rijder krijgt nieuwe pick-up na miljoen mijl

Al in januari reed Brian Murphy zijn dagelijkse vervoermiddel over de magische grens van een miljoen mijl heen. Op zichzelf bijzonder zat, maar hij deed het ook nog eens met de Nissan Frontier die hij in 2007 nieuw kocht. Nissan vindt het genoeg reden om Brian te verwennen met een nieuwe Frontier, die opvallend veel gelijkenissen vertoont met het eerdere exemplaar.

Murphy is in het dagelijks leven een zelfstandige koerier en heeft afgaande op zijn jaarkilometrage aan werk geen gebrek. Naar eigen zeggen spendeert de 62-jarige Amerikaan uit de regio rond Chicago geregeld 13 uur per dag achter het stuur. De miljoen mijl werd al in januari 2020 aangetikt, 12 jaar en 7 maanden na aanschaf van de donkerrode pick-up. Dat betekent dat Murphy per jaar gemiddeld zo’n 80.000 mijl, ofwel bijna 130.000 km, reed. Ieder jaar, gedurende meer dan 12 jaar. Wij nemen onze hoed even af.

Als al die mijlen dan onder de wielen van een nieuw aangeschafte en uiterst betrouwbare Nissan Frontier doorglijden, is die auto natuurlijk een rijdend reclamebord voor zijn maker. Die kans laat Nissan niet lopen, dus werd Murphy eerder dit jaar al in het zonnetje gezet op de perssite en vervulde zijn bijzondere rode Frontier een hoofdrol bij de presentatie van de Frontier van modeljaar 2020.

Nu zet Murphy’s dealer M’Lady (jawel) uit Crystal Lake de volgende en grootste stap, door de trouwe klant in een geheel nieuwe Frontier te hijsen. Op de bijgevoegde foto’s valt vooral op dat de kersverse blauwe auto als twee druppels water op het oude exemplaar lijkt. De Nissan Frontier loopt dan ook al even mee. In Europa kenden we dit model vanaf 2005 als de tweede generatie van de Navara, die al in 2014 werd afgelost door generatie drie. Die nieuwe Navara is in Noord-Amerika echter nooit op de markt verschenen.

Volgend jaar moet er speciaal voor die regio een geheel nieuwe Frontier verschijnen, maar voor modeljaar 2020 voorzag Nissan het oude model nog even van een nieuwe aandrijflijn. Murphy gaat er wel op vooruit, want in plaats van een 2,5-liter viercilinder met handbak (!) krijgt hij nu van Nissan een 3.8 V6 met een 9-traps automaat mee. Dat zal best even wennen zijn, na zoveel kilometers schakelen … Overigens moet ook de nieuwe Frontier nog hard aan de bak de komende jaren, al acht Murphy de kans dat ook deze auto het miljoen gaat halen klein. Dat Murphy al zijn kilometers in een Frontier maakt is op zichzelf al bijzonder, want voor Amerikaanse begrippen is deze Japanse pick-up erg klein. Er zijn meer extreme kilometervreters in het land, maar die rijden meestal in grotere 'trucks'.

1,3 miljoen km met 1 koppeling

De oude Frontier van deze gedroomde Klokje Rond-kandidaat heeft nog z’n eerste motor en bak. Bij 801.000 mijl (bijna 1,3 miljoen km) werd de koppeling voor het eerst vervangen. Iets eerder, bij 7 ton in mijlen, werd de distributieketting preventief vernieuwd. Radiateur en dynamo hielden het zo’n 450.000 mijl vol, ofwel meer dan zeven ton in kilometers. De oude, handgeschakelde Frontier krijgt van Nissan een permanente en prominente plaats in de Frontier-fabriek in Tennessee waar de auto ooit werd gebouwd.