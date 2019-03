Nissan en Mitsubishi vernieuwen kei-tweeling

Eerder deze maand schreven we over NMKV, het samenwerkingsverband tussen Nissan en Mitsubishi die zich volledig richt op de ontwikkeling en productie van kei-cars. Nissan en Mitsubishi lieten de Dayz en ek Wagon aan het publiek zien, maar hielden het gros van de informatie en een set uitgebreid beeldmateriaal nog even onder de pet. Tot vandaag.

Het samenwerkingsverband NMKV werd in 2013 uit de grond gestampt, een onderneming die de leidde tot de geboorte van de aan elkaar gerelateerde Mitsubishi ek Wagon en Nissan Dayz waarbij de Dayz in feite een gebrebadgte eK Wagon met een eigen snoetje werd. Mitsubishi had zelf al sinds 2001 een eK Wagon op de menukaart staan, maar dat terzijde. De kleintjes zijn toe aan een tweede generatie, autootjes die natuurlijk weer net zo klein maar ook net zo slim als hun voorgangers zijn. Die wielbasis van de kleintjes is met 6,5 centimeter toegenomen ten opzichte van hun voorgangers.

De nieuwkomer van Mitsubishi heet weliswaar ek Wagon, maar kent ook een broertje dat eK X heet. Die eK X staat iets hoger op zijn pootjes en heeft een opmerkelijke stoere, hoge neus die sterke overeenkomsten vertoond met die van auto's als de Xpander, Delica D:5 en de gefacelifte L200. Met die eK X mikt Mitsubishi op de klant die graag een kei-car met cross-over-looks wil. De eK X krijgt verder zaken als dakrails om zich te onderscheiden van z'n ek Wagon-broer. In het binnenste van de eK's, de eK X onderscheidt zich eigenlijk alleen op het gebied van materiaal- en kleurgebruik, past Mitsubishi onder meer aanraakgevoelige knoppen toe voor de klimaatregeling. Tevens krijgt de eK een hoog op het dashboard geplaatst 9-inch groot scherm dat bij het nieuwe infotainmentsysteem hoort. Ander leuk geintje: de Mitsubishi's hebben een camera die naar achteren kijkt en waarvan het beeld op een scherm wordt weergegeven dat dienstdoet als binnenspiegel. Adaptieve cruise control is leverbaar en als klap op de vuurpijl zijn allebei de kleintjes leverbaar met Nissan's ProPilot systeem waarmee de auto's semi-autonoom op de snelweg kunnen rijden. De ek Wagon krijgt in Japan een vanafprijs van omgerekend € 10.500. De eK X moet minimaal € 11.418 opbrengen

Nissan vertelt iets minder over zijn Dayz, maar ook deze kei-car komt in twee vormen. Naast de reguliere Dayz is er namelijk de HighWay Star, een versie met een stoerdere neus. In tegenstelling tot de eK X is dit géén met zwarte kunststof panelen aangekleed model. Verder komt een groot deel van het binnenste en van de uitrusting ongetwijfeld overeen met die van de eK's.

Op de motorenlijst van de nieuwkomers van Mitsubishi en Nissan driepitter die te combineren is met zowel voor- als vierwielaandrijving. Een, overigens volledig nieuwe, CVT-automaat is in alle gevallen standaard. De eK X van Mitsubishi is in alle gevallen een driecilinder-hybride. Daarnaast is die versie leverbaar met een geblazen driecilinder.