Nissan breidt ProPilot-systeem uit

De autonome toekomst komt steeds dichter- en dichterbij. In Japan lanceert Nissan later dit jaar een nieuwe variant van zijn ProPilot-systeem.

De vernieuwde versie van de autonome technologie werkt samen met de navigatie van de auto. Nissan is nog niet zo ver dat de auto volledig uit zichzelf van A naar B kan rijden, maar op de snelweg neemt het systeem wel alle touwtjes in handen. Waar bestuurders in auto’s van andere fabrikanten de handen vaak nog aan het stuur moeten houden, is dat bij Nissans ProPilot niet meer nodig. Om de nieuwe functies te gebruiken, moeten bestuurders voorafgaand aan de reis hun bestemming in de navigatie invullen. Zodra de auto de snelweg oprijdt, komt het nieuwe systeem beschikbaar. Dat houdt de auto in de rijstrook en kan zelfs zelf actie ondernemen bij een langzame voorganger. Nissan zegt alleen wel dat het een randvoorwaarde is dat de bestuurder zijn aandacht bij de weg houdt en op elk denkbaar moment moet kunnen ingrijpen.

Er zitten verder nog wel wat meer haken en ogen aan het systeem. Zo is de handsfree-functie niet beschikbaar in tunnels waar geen GPS-signaal kan worden vastgesteld. Ook op kronkelende wegen, bij tolpoorten of op samenvloeiende rijstroken geeft het systeem een waarschuwing waardoor de bestuurder de besturing weer dient over te nemen. Voor het systeem werken een batterij aan camera’s, radars, sonars, de GPS en een 3D high-definition-kaart samen om een 360-gradenbeeld te creëeren. Daarnaast maakt het systeem gebruik van actuele verkeersinformatie.

Nissan lanceert het systeem later dit jaar in Japan in de Skyline. Eerdere versies van het systeem draaien al mee sinds 2016, toen Nissan het in de Japanse Serena introduceerde. In Nederland vinden we ProPilot in auto’s als de Qashqai en de Leaf.