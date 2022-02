Nissan Ariya - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De volledig elektrische Nissan Ariya staat over een aantal maanden in de showroom. Een virtuele vooruitblik is al mogelijk, want het model is online te configureren en reserveren. Je hoeft daar bij Nissan overigens niet heel veel tijd in te steken.

Nissan Ariya 63 kWh Advance

€47.390

Aan de onderkant van het Ariya-aanbod staat de Advance. In dit uitrustingsniveau heeft de Ariya een 218 pk en 300 Nm sterke elektromotor op de vooras, die wordt gevoed door een accupakket van 63 kWh. In 7,5 seconden zit je op de 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 160 km/h. De theoretische actieradius ligt op 360 kilometer. Standaard heeft de Ariya al een warmtepomp aan boord. Snelladen aan een DC-lader kan met een maximale laadsnelheid van 130 kW. AC-laden, bijvoorbeeld aan de laadpaal of wallbox, kan met maximaal 7,4 kW.

Boven de Advance staan de Evolve en Performance. De Evolve heeft standaard een 87 kWh accu en met 242 pk net iets meer vermogen dan de Advance. Op één acculading komt hij met 500 kilometer een stuk verder. Daarnaast is de Evolve ook met 'e-4orce'-vierwielaandrijving te krijgen. Dan heeft de Ariya dankzij de extra elektromotor op de achteras opeens 306 pk en 600 Nm koppel en snelt hij in 5,7 seconden naar de 100 km/h. De Nissan is dan pas buiten adem bij 200 km/h, maar komt met een actieradius van 460 kilometer wel iets minder ver. Aan de top van de Ariya-rots staat de Performance. Die heeft eveneens vierwielaandrijving en schopt het tot 394 pk. Zowel de Evolve als de Performance kunnen AC-laden met maximaal 22 kW. De DC-laadsnelheid is hetzelfde als van de Advance. De drie varianten kosten respectievelijk €56.390, €61.390 en €66.390.

Vast dak

Terug naar de Advance. Vanbuiten is de basisuitvoering van de Ariya eigenlijk alleen te herkennen aan zijn 18-inch wielen met aerodynamische kappen, alsook het 'dichte' dak. Vanaf de Evolve heeft de Ariya namelijk een glazen panoramadak. De Ariya schijnt het donker in met ledverlichting voor en achter, maar voor adaptieve koplampen en sequentiële knipperlichten moet je ook bij de duurdere uitvoeringen zijn. 'Ceramic Grey' is de enige lakkleur die Nissan zonder bijbetaling levert. Het palet bevat verder nog drie reguliere lakkleuren en zes two-tone samenstellingen, waarbij het dak in het zwart is uitgevoerd. De duurste kleuren hebben een meerprijs van €1.400.

Verder heeft de Nissan Ariya standaard een 'Intelligent Key' (Keyless Entry), een elektrisch bedienbare achterklep, parkeersensoren en een 'Intelligent Around View Monitor', waarmee je tijdens het parkeren via camerabeelden rondom de auto kunt kijken. Ook een verwarmbare voorruit zit er standaard op, handig bij het ontwasemen of het ontdooien van de auto in de winter.

Warmpjes bij

Over die koude, gure maanden gesproken: in de Ariya zit je er standaard al aardig warmpjes bij. Letterlijk en figuurlijk, want Nissan levert de Ariya altijd met verwarmbare voorstoelen en stuurverwarming. Die voorstoelen zijn bekleed met een combinatie van zwart stof en kunstleer en zijn 6-voudig elektrisch verstelbaar. Het dashboard van de Ariya bestaat altijd uit twee 12,3-inch TFT-schermen, waarvan het middelste scherm een touchscreen is. Een draadloze telefoonlader is eveneens inbegrepen, net als draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Wil je het scherm niet aanraken, dan kun je de auto ook spraakcommando's geven via Amazon Alexa.

Op het gebied van veiligheidssystemen zit de Ariya standaard ook al behoorlijk in de slappe was. Onder meer adaptieve cruisecontrol, een dodehoekassistent en een actieve noodremassistent zijn altijd aan boord, maar ook ProPilot met Navi-Link, waarmee de Ariya semi-autonoom kan rijden en via het kaartsysteem anticipeert op afritten en bochten, is standaard aanwezig.

Dat laat eigenlijk weinig meer over om aan te vinken op de optielijst. Zeg maar gerust nagenoeg niets, want voor het leeuwendeel van de extra uitrusting moet je je heil zoeken bij de Evolve en Performance. Bij die varianten heeft de Ariya onder meer een Bose-audiosysteem, verwarmbare én geventileerde voorstoelen die 8-voudig verstelbaar zijn, een verwarmbare achterbank, een head-up display en een parkeerassistent. Bij de Evolve zit je echter ook meteen vast aan het accupakket van 87 kWh, waardoor deze variant bijna 10 mille duurder is dan het instapmodel. Heb je de extra accucapaciteit niet nodig, dan kun je met de basis-Ariya in principe prima uit de voeten.