Nio-topman vreest maatregelen tegen Chinese autofabrikanten

Er poppen momenteel bijna meer complete automerken uit China op in Europa dan westerse merken nog aan nieuwe modellen presenteren. Het ene merk is nog ambitieuzer dan het andere, de modellen zien er vaak fris uit en in botsproeven komen ze prima uit de verf. De technologie is doorgaans op Europees niveau of zelfs vooruitstrevend en vervolgens hangt er een competitief prijskaartje aan. Ja, de Chinezen komen nu écht. Dat China hard op weg is om het nieuwe hart van 's werelds auto-industrie te worden, blijkt deze week ook wel uit het feit dat de autobeurs in Shanghai meer dan ooit relevant nieuws brengt voor Europa. De Europese auto-industrie maakt zich op voor stevigere concurrentie uit het land dat ooit nog auto's als de Landwind X6 en Brilliance BS6 voortbracht.

Er gaan inmiddels stemmen op om de Chinezen wat af te remmen. Zo stelde Stellantis-CEO Carlos Tavares eerder dit jaar dat de Chinese auto-industrie een bedreiging is voor de Europese en dat er maatregelen genomen moeten worden door de EU. De kans is groot dat meer CEO's van westerse merken zich achter Tavares en andere critici zullen scharen. Dat verwacht in elk geval de CEO van het Chinese Nio, William Li. Hij vreest dat westers protectionisme richting Chinese merken onvermijdelijk is. "Als de export (naar het westen, red.) groeit en groeit, zal er absoluut marktprotectionisme optreden. Dat is niet goed voor de wereldwijde duurzame ontwikkeling, maar we hebben te respecteren dat ieder land zijn redenen heeft om de lokale industrie te beschermen. Dat is de realiteit die we onder ogen moeten komen," aldus Li volgens Autonews en Bloomberg. Li stelde overigens ook dat Chinese merken zoals zijn eigen Nio momenteel tot wel 20 procent goedkoper aan grondstoffen voor elektrische auto's (lees accu's) kunnen komen dan westerse merken, omdat China veel van de toeleveringsketen in handen heeft.