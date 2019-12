NIO onthult gloednieuwe EC6

Als er twee zaken zijn die helemaal van deze tijd zijn, dan zijn het wel SUV's en elektrische auto's. Een combinatie van die twee zien we dan ook steeds vaker en het Chinese NIO is met deze EC6 binnenkort ook van de partij.

Het nog betrekkelijk jonge Chinese merk NIO werpt zich sinds 2017 op de markt voor elektrische auto's. De ES8 en de ES6 verschenen vorig jaar en kennen in China een bescheiden succes. Nu is het de beurt aan deze splinternieuwe EC6 om voor de grotere aantallen te gaan. Geheel in lijn met de trends betreft het een coupé-SUV, die vooral de Tesla Model Y op de korrel lijkt te hebben. De EC6 is standaard voorzien van een 70 kWh-accupakket en twee elektromotoren leveren gezamenlijk een piekvermogen van 435 pk. Daarmee moet volgens de Chinezen 425 kilometer actieradius mogelijk zijn en een 0-100-acceleratie die 5,6 seconden in beslag neemt.

Wie liever wat meer pit tot z'n beschikking heeft, kan tekenen voor EC6 met een sterkere elektromotor op de achteras. Daarmee komt het totale vermogen uit op 545 pk. 0 naar 100 km/h is daarmee al in 4,7 seconden gepiept. Uiteraard drukt dat het bereik wel, maar daar heeft NIO aan gedacht. Een 100 kWh-accupakket wordt ook leverbaar (ook voor de minder krachtige versie) en moet een bereik van tot maar liefst 615 kilometer mogelijk maken. De EC6 verschijnt in september van het nieuwe jaar op de lokale markt. Prijzen worden in de aanloop naar de introductie bekendgemaakt.