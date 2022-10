Nio ET7, Nio EL7 en Nio ET5 naar Nederland

Nio en Tesla noemen we niet voor niets in één adem. Nio is namelijk niet zomaar een EV-fabrikant, maar lijkt ook daadwerkelijk innovatie en technologisch hoogstaande oplossingen na te streven. In China heeft Nio al een behoorlijk uitgebreide line-up aan modellen, maar het was nog niet duidelijk welke daarvan naar Europa zouden komen. Nu wel.

Na een eerste ‘pilot’ in Noorwegen breidt Nio nu uit naar Duitsland, Denemarken, Zweden en… Nederland. Dat doet het met drie modellen, die alle drie op Nio’s NT2-platform staan. Het gaat om de Nio ET7, Nio EL7 en Nio ET5. Dat lijkt een vrij willekeurig gekozen stel namen, maar het wordt logischer als je weet dat ‘ET’ voor sedan staat en ‘EL’ voor SUV.

EL7

Dat laatste is trouwens nieuw. De auto die nu EL7 wordt genoemd, kregen we eerder namelijk voorgeschoteld als Nio ES7. Dit is de nieuwste en modernste SUV uit Nio’s line-up. De auto is 4,91 meter lang en daarmee ongeveer even groot als een Audi E-Tron. Zijn bagageruimte komt daar ook akelig bij in de buurt, met 658 liter achter de achterbank. Aan vermogen is hier geen gebrek: de achterste elektromotor levert 409 pk, de voorste 245. De auto sprint in het gunstigste geval in 3,9 seconden van 0 naar 100. De basisversie krijgt een accu van 75 kWh, goed voor een bereik van 394 km. De accu van de Long Range-versie heeft een capaciteit van 100 kWh, waarmee deze flinke auto een WLTP-bereik van 513 km krijgt. De Nio EL7 heeft vijf zitplaatsen en biedt in het gunstigste geval een trekvermogen van 2.000 kg.

ET5

De Nio ET5 is een relatief compacte sedan die de concurrentie aan gaat met de Tesla Model 3. Met zijn ver naar beneden doorgetrokken voorruit, typische stroomlijnvorm en kleine sedan-achterklep heeft hij daar ook wel wat van weg. Een groot verschil met Tesla is de mate waarin de auto’s te personaliseren zijn. Zo biedt Nio voor de ET5 wereldwijd maar liefst zes verschillende interieurkleuren aan, waar Tesla het bij zwart of wit houdt. Ook zijn er negen lakkleuren voor de buitenkant, tegen vijf voor de grote rivaal.

Ook de ET5 is een vierwielaandrijver, die in totaal 480 pk levert. Exacte specificaties zoals een WLTP-actieradius zijn er nog niet, maar Nio wil in dit relatief compacte model werkelijk immense accu’s gaan aanbieden. Dat begint bij een vrij marktconforme 75 kWh, maar 100 en zelfs 150 kWh moet ook mogelijk zijn. Daarmee moet de auto een actieradius krijgen van maar liefst 1.000 km. Met 75 kWh komt de ET5 445 km ver, met 100 kWh haalt de ET5 in theorie 580 km.

ET7

Het derde en tevens grootste model in de Europese Nio-line-up is de Nio ET7. Die auto is ruim vijf meter lang en richt zich overduidelijk op – hoe kan het ook anders- de Tesla Model S. We konden al even kort met de ET7 op stap en waren toen best onder de indruk. De ET7 heeft 653 pk en kan net als de ET5 uiteindelijk worden uitgerust met een 150 kWh-accu, goed voor een soortgelijk groot bereik. Vooralsnog is er keuze uit 75 of 100 kWh en hanteert Nio voor die versies de bij de ET5 genoemde actieradius. De ET7 is ook het model dat als eerste leverbaar zal zijn in onze contreien. Nog deze maand moeten de eerste afleveringen een feit zijn. De Nio EL7 volgt in januari 2023, de Nio ET5 in maart.

Uniek voor Nio is dat de fabrikant gelooft in het wisselen van accu’s. Daarom komen er met de auto’s ook accuswisselstations, door Nio Power Swap Stations (PSS) genoemd. In 2022 zijn dat er 20, maar in 2023 moet dat al oplopen tot 120. Het accuwisselen moet niet als hét alternatief voor snelladen worden gezien, maar betekent bijvoorbeeld wel dat het mogelijk moet zijn om voor een lange (vakantie-)rit een extra groot accupakket te laten installeren.

In Nederland gaat Nio samenwerken met Kwik-Fit voor onderhoud en reparatie. Er zijn 40 locaties geselecteerd als ‘Nio approved Service Center’, waarvan 2 zijn aangewezen voor complexere klussen. Deze bevinden zich in de omgeving van Rotterdam en Amsterdam. Ook rijden er service-auto’s rond, met monteurs die naar voorbeeld van Tesla ter plaatse kleine reparaties kunnen uitvoeren. Schade-afhandeling wordt geregeld via de locaties van Schadenet. De auto’s bekijken en besnuffelen kan in een ‘winkel’ die Nio het Nio House noemt. Amsterdam en Rotterdam krijgen een Nio House, later wellicht aangevuld met meer locaties.

Alleen lease

In eerste instantie gaat Nio zijn auto’s alleen aanbieden via een leaseconstructie, de Nio Subscription. De ET7 kost op die manier minimaal €1.299,77 per maand, de EL7 €1.369,89 en de €1.089,28