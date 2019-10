Nieuwsgolf uit Tsjechië: nieuwe Skoda Octavia in beeld en tekst

Bij de Volkswagen Groep is het vernieuwingsfeest in het compacte C-segment in volle gang. In het kielzog van de Volkswagen Golf volgt de nieuwe Skoda Octavia, die veel techniek van de Duitser leent. Voorafgaand aan de onthulling krijgen we de auto alvast in gecamoufleerde vorm te zien. Bovendien verblijdt Skoda ons met een blik op de specificaties.

Uiteraard gaat wat voor de Golf geldt, in veel gevallen ook op voor de Octavia. Zo delen de auto’s net als voorheen hun MQB-platform. Een andere belangrijke overeenkomst is het feit dat de buitenmaten in beide gevallen nauwelijks afwijken van die van de voorganger. Met respectievelijk 4.689 mm is de Octavia 19 (liftback) tot 22 (Combi) mm langer dan voorheen, bij een met 15 mm toegenomen breedte.

Gelukkig is de middenklasser van Skoda met deze maten nog altijd een uitblinker als het gaat om binnenruimte. Skoda belooft zelf nog meer beenruimte voor de achterpassagiers, bij een bagageruimte van 640 liter voor de Combi en een nog altijd forse 600 liter in de hatchbackvariant.

Standaard led

Door de vrolijke camouflage is van de buitenzijde niet veel meer te zien dan voorheen. Wel is duidelijk dat de Octavia z’n strakke, functionele vormen behoudt. De auto komt vooralsnog alleen als Combi in beeld en kenmerkt zich in die vorm door een achterruit die wat vlakker lijkt te liggen dan voorheen. Ook zien we meer platte vlakken en scherpe vouwen, zoals dat ook bij de SUV’s van Skoda het geval is. Led-verlichting rondom is bij de nieuwkomer standaard. Ook de dimlichten bestaan dus altijd uit leds, al zijn er natuurlijk wel meerdere versies om de verschillende uitvoeringen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Hoewel we het dashboard nog niet kunnen laten zien, mogen we ‘m wel omschrijven. Dat de blauwdruk afkomstig is van de Golf, blijkt onder meer uit het grote digitale instrumentarium en het feit dat de ventilatieroosters een plekje onder het nieuwe, grote infotainmentscherm krijgen. Exemplaren met DSG-automaat krijgen ook hier een kleine, elektronische bedieningsschakelaar in plaats van een traditionele automaathendel mee.

Gezelligheid

Skoda mocht deze technische basis echter wel op geheel eigen wijze aankleden. Waar de Golf gaat voor strak en zakelijk en z’n interieur grotendeels vult met pianolak, wordt het Octavia-dashboard afgewerkt met stof of leer. De soort en uitvoering van die bekleding zijn afhankelijk van de uitvoering, maar in alle gevallen zorgt het voor een warme(re) sfeer. Een verschil met de Golf is dat het digitale instrumentarium hier niet standaard is. Het centrale touchscreen is dat wel, maar is in eenvoudiger uitvoeringen wel een maatje kleiner dan in duurdere varianten.

Wie niet genoeg heeft aan twee schermen, kan voor het eerst bij Skoda ook kiezen voor een head-up display. De vormgeving en bediening van de complete digitale wereld is nieuw. Ook dat geldt voor de Golf, maar Skoda kreeg ook hier de kans om een eigen sausje over het geheel te gieten.

Hybridefeestje

Een volledig elektrische Octavia hoeven we niet te verwachten, maar een plug-in is al wél aangekondigd. Die variant krijgt net als bij de Superb de toevoeging ‘iV’ en beschikt over de 204 pk sterke aandrijfcombinatie die ook in de Golf eHybrid te vinden is. Ook de 245 pk sterke variant uit de Golf GTE zal op termijn z’n weg vinden naar de Octavia. De rest van het internationaal beschikbare gamma bestaat in ieder geval uit de 1.0 TSI met 110 pk en de 1.5 TSI 150 pk. Als deze motoren met een DSG-automaat worden uitgerust, krijgen ze net als bij de nieuwe Golf 48V Mild Hybrid-ondersteuning mee. De voorlopige benzinetopper is een 2.0 TSI met 190 pk, die er alleen met vierwielaandrijving en DSG is. Dieselen kan met de aangescherpte 2.0 TDI EVO-motor, die er met vermogens van 115 tot 200 pk is. Tot slot is er een versie die met aardgas overweg kan en wordt aangedreven door een 130 pk sterke versie van de 1.5 TSI.

De nieuwe Octavia verschijnt in beginsel in drie uitvoeringen, die oplopend in luxeniveau Active, Ambition en Style heten. Even verderop in 2020 keert ook de ietwat ruige Scout terug. Ook een nieuwe RS maakt dan z’n opwachting. De onthulling van de reguliere varianten staat voor 11 november gepland.

We konden niet alleen naar de nieuwe Octavia kijken, maar er zelfs al mee rijden. Het resultaat van ons blokje om met nog gecamoufleerde prototypes lees je in AutoWeek 44, die vanaf woensdag in de winkels ligt.