Nieuwe Toyota C-HR: hybride en elektrisch - Vooruitblik

De Toyota C-HR werd in 2015 voor het eerst getoond. De compacte cross-over was toen een van de eerste in zijn soort en werd door Toyota ergens in het grijze gebied tussen het B- en het C-segment geplaatst, onder de RAV4. Bovenal was dit de auto die een frisse wind moest laten waaien bij het destijds wat suffe Toyota. Dat deed hij niet alleen met zijn uitzonderlijk scherpe en nog altijd zeer herkenbare koets, maar ook met zijn rijeigenschappen. Na de eerste kilometers schreef collega Marco Gorter dan ook dat de C-HR op de GT86 na de leukste Toyota was die je destijds kon kopen. Dat zegt veel over de C-HR, maar ook over het Toyota-gamma van destijds.

Krachtiger

Inmiddels rijdt vrijwel elke Toyota min of meer als een C-HR, om de simpele reden dat de gangbare modellen tegenwoordig allemaal op diens TNGA-platform staan. Spraak­makende designs hebben we in de afgelopen jaren ook vaker gezien bij Toyota, maar toch blijft die C-HR een belangrijke rol spelen voor het merk, zeker in Europa en in Nederland. Dat is niet zo gek, want de C-HR sluit goed aan bij de wensen van de Nederlandse koper. Het ‘tussenmaatje’ is voor velen precies goed, de zuinige hybride-aandrijflijnen houden de prijs en de gebruikskosten binnen de perken en de auto is betrouwbaar en nog behoorlijk praktisch ook. Toyota zou dan ook wel gek zijn om het roer weer rigoureus om te gooien en komt naar verwachting volgend jaar met een compleet nieuwe, maar niettemin herkenbare C-HR.

De tekeningen die je op deze pagina ziet, geven vermoedelijk al een heel goed beeld van die auto. Ze zijn namelijk gebaseerd op uit het archief opgedoken patentschetsen, waarop de auto die vermoedelijk de C-HR is, al uitgebreid te zien is. Het design doet het concept van de C-HR bepaald geen geweld aan. C-HR staat volgens de overlevering voor ‘Coupe High Rider’ en ook de nieuwe heeft een paar coupé-achtige elementen. Kijk maar eens naar die opvallend korte ­achterdeurtjes, of de nog altijd erg vlak ­liggende achterruit. Tegelijk is het design ook helemaal nieuw.

De nieuwe C-HR oogt wat krachtiger en serieuzer dan het uitgaande model. Door toepassing van meer horizontale, rechte lijnen is het design ook wat strakker, al wordt dat deels gecompenseerd door de Aygo X-achtige two-tone-kleurstelling. De C-vormige koplampen staan niet op zichzelf, maar zullen we in de toekomst op meer Toyota’s zien. Een belangrijke klacht over de huidige C-HR is de situatie op de achterbank. Daar is het wel ruim genoeg, maar valt door het kleine ­zijruitje wel erg weinig licht naar binnen. Bij de nieuwe lijkt dat door de anders gevormde zijruitpartij iets beter voor elkaar, al hopen we stiekem op een panoramadak (wellicht als optie) om het interieur in zijn geheel wat op te lichten.

Hybride en elektrische C-HR

Toyota presenteerde onlangs een aangescherpte versie van de Corolla, met nieuwe versies van de 1.8 Hybrid- en 2.0 Hybrid-aandrijflijnen. Die verwachten we ook voor de C-HR, die ook nu al leverbaar is in twee hybride versies. Reken in het nieuwe model op 140 pk voor de 1.8, die in Nederland ongetwijfeld weer de populairste versie zal zijn. De twee­liter komt uit op 196 pk. Beide auto’s ‘leunen’ onder het rijden sterker op hun elektromotor, waardoor versnellen gevoelsmatig gemakkelijker moet gaan. Wie hybride niet elektrisch genoeg vindt, kan hoogstwaarschijnlijk ook bij de nieuwe C-HR terecht. Het model van de patentschetsen dook in december 2021 namelijk al op bij de presentatie van een enorme vloot volledig elektrische modellen. De destijds op summiere wijze getoonde ‘Small SU EV’ lijkt daarmee een voorbode van een volledig elektrische C-HR, die in China overigens in de vorm van de huidige C-HR al even leverbaar is.

Voor Nederland zou een volledig elektrische C-HR een welkome aanvulling zijn, waarmee de auto nog meer dan nu in het vaar­water komt van de ogenschijnlijk eindeloos ­populaire Kia Niro. Net als bij die auto zal een elektrische versie van de C-HR aan de buitenkant op detailniveau afwijken van zijn hybride broertjes. Denk daarbij aan een dichte grille met creatieve opvulling en een aangepaste achterbumper zonder uitlaat-uitsparing, maar zeker niet aan een compleet afwijkende koets.

2023

Met zijn zes levensjaren is de huidige C-HR volgens het gebruikelijke Toyota-schema al aan het einde van zijn levensduur. Het nieuwe model is echter nog niet in gecamoufleerde vorm gespot, zoals wel gebruikelijk is bij auto’s die binnenkort worden geïntroduceerd. Toch houden we het vooralsnog op een introductie in 2023, omdat dit segment te belangrijk is om als fabrikant niet scherp te blijven. De EV volgt wellicht later, maar de vele bestuurders van een hybride C-HR kunnen dan in elk geval op pad in een volledig nieuw model.