Nieuwe Suzuki Swift: hetzelfde dus bijzonder - Vooruitblik

De Suzuki Swift is feite een compacte hatchback zoals we die vroeger kenden. Zogenoemde B-segmenters, dus ­compacte modellen net boven de klasse van de stadsauto’s, waren ooit allemaal lichte en daardoor vrij speelse types. De meeste ­auto’s nemen echter met iedere generatie in omvang en gewicht toe en dus kennen we nu een Volkswagen Polo die zo groot is als een Golf uit de jaren 90 en bovendien volwassener rijdt. Suzuki heeft natuurlijk ook niet stilgezeten, maar bleef met de Swift altijd trouw aan dat lichte, speelse karakter. Sterker nog: de huidige Swift, die in 2015 werd gelanceerd, is lichter en zelfs nipt ­kleiner dan zijn voorganger. Dat levert hem een hoop trouwe fans op, ook op de redactie. De Swift is een heerlijk nuchtere, ­relatief ­eenvoudige en leuk rijdende auto, waarvan we de­ nadelen graag wegstrepen tegen het lage verbruik, de betrouwbaarheid en het gunstige prijskaartje. Het lijkt erop dat Suzuki die eigenschappen weet door te vertalen naar het nieuwe model, dat vermoedelijk ­ergens volgend jaar het levenslicht ziet.

Viziervorm

De Swift blijft zichzelf in ieder geval trouw als het gaat om het uiterlijk. De hier getoonde ‘renders’ zijn gebaseerd op spionagebeelden van afgelopen zomer en tonen dus in grote lijnen al het definitieve product. Aan die grote lijnen wordt opnieuw niet al te zeer gesleuteld. Daarmee krijgen we nu voor de vierde keer een Swift voorgeschoteld met een ‘viziervorm’ van de passagierscabine, met een vrij rechtopstaande voorruit en een korte, stompe neus. Ten opzichte van de directe voorganger zal de nieuwe Swift wel wat strakker worden gelijnd, met meer rechte vouwen en scherpe hoeken. De zwarte ‘baan’ door de achterste raamstijl verdwijnt, net als de daarin verwerkte deurgreep. In plaats daarvan krijgt de Swift weer gewoon vier zichtbare deurgrepen en lijkt hij zich dus niet langer voor zijn altijd aanwezige ­achterdeuren te schamen.

Aan de voorzijde vinden we ook wat interessants: een ‘clamshell’-motorkap. De motorkap grijpt als het ware om de neus heen en snijdt diep in de voorschermen. Onder die kap zijn nieuwe, strakkere koplampen te ­vinden, standaard voorzien van led-techniek. De grille is uiteraard ook net even anders dan nu, maar niet revolutionair anders. Zo blijft hij vrij hoog, zodat ook de kentekenplaat binnen de contouren van de koelopening kan worden gemonteerd. Aan de achterzijde is het allemaal ‘evolutie’ wat de klok slaat. De verticale achterlichten en in de bumper geplaatste kentekenplaat mogen blijven, maar alles wordt simpelweg net even strakker, scherper en moderner.

Op technisch vlak verwachten we met de komst van de nieuwe Swift eveneens geen grote aardverschuivingen. Dat hoeft ook niet, want met de huidige line-up heeft Suzuki de ­CO2-uitstoot al aardig onder controle. Dat komt deels door de samenwerking met Toyota, wat de hybride Swace en plug-in ­hybride Across opleverde, maar ook door de in eigen beheer ontwikkelde (mild-)hybride techniek. In combinatie met een laag gewicht, dat bij de huidige generatie rond de duizend ­kilogram schommelt, levert dat op dit moment voor de Swift een theoretisch verbruik op van dik 1 op 20 op. In de praktijk is die ­magische waarde tamelijk eenvoudig te benaderen, weten we uit ervaring. Voor de nieuwe Swift rekenen we op een ­wellicht wat doorontwikkelde versie van de in 2020 gelanceerde 1.2 Smart Hybrid-motor. De in eigen beheer ontwikkelde full-­hybrid aandrijflijn, met een viercilinder 1.5 en 115 pk, vindt misschien eveneens zijn weg naar de Swift.

Trouwe Suzuki Swift-klanten

De vierwielaangedreven Allgrip-versie, een unicum in dit segment, blijft ongetwijfeld bestaan. Voor Nederland is zo’n integraal aangedreven uitvoering niet bijster interessant, maar in de Alpenlanden kan Suzuki juist door deze aandrijflijn rekenen op een trouwe ­klantenkring. De Swift Sport keert eveneens terug. De extra ­sportieve Suzuki Swift is als niet al te snelle, maar wel zeer vermakelijke auto inmiddels een ­begrip in autoland en een logische keuze voor wie (enigszins) betaalbare sportiviteit wil. Ook op dat vlak is het aanbod inmiddels nogal beperkt, en is de lekker ‘gewone’ Swift dus erg bijzonder.