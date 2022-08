Nieuwe Suzuki Swift: herkenbaar anders

Suzuki heeft een nieuwe generatie van de Swift in de ontwikkelingskamers staan. Van die nieuwe Suzuki Swift zien we nu voor het eerst een ingepakt testmodel. Wat blijkt? Ook de nieuwe Swift zal weer duidelijk als Swift herkenbaar zijn, maar verandert toch aanzienlijk.

De huidige generatie Suzuki Swift beleefde zijn publieksdebuut in de laatste maand van 2016, al zou de Europese consument de Swift pas in maart 2017 voor het zien tijdens de Autosalon van Genève. Inmiddels is die Swift vijf jaar op de markt en heeft Suzuki al enige tijd nagedacht over een opvolger. Dit in Spanje gefotografeerde testmodel bewijst dat Suzuki trouw blijft aan het bekende Swift-concept.

Het is overduidelijk dat Suzuki vasthoudt aan bepaalde Swift-elementen die het merk in 2004 introduceerde op de toen voor Europa derde generatie Swift. Ook het nieuwe model krijgt zo te zien een 'bolle' voorruit en een dak dat als gevolg daarvan relatief ver naar voren doorloopt. Deze nieuwe Swift hangt nog fanatiek in de camouflageplakkers, maar we kunnen al zien dat met name de vormgeving van de achterkant ook een evolutie is van wat de Swift in grote lijnen al zo'n achttien jaar kenmerkt. De in de C-stijl verwerkte handgrepen van de achterste portieren zoals je die op de huidige Swift ziet, lijken echter niet terug te keren.

De nieuwe Swift krijgt weer een relatief laag front, maar de vormgeving van de Swift-snuit gaat wel op de schop. Zo krijgt het nieuwe model een zogenoemde clamshell-motorkap, een exemplaar dat aan de randen min of meer omlaag vouwt. De optische afstand tussen motorkap en koplampen lijkt groter dan bij elke andere generatie Swift.

Onder het nieuwe koetswerk gaat waarschijnlijk een doorontwikkelde versie van het Heartect-platform schuil waar de huidige reeks Suzuki's gebruik van maakt. We mikken er op dat de Swift weer beschikbaar komt met mild-hybride benzinemotoren, al moet je niet gek opkijken als Suzuki ook de nieuwe hybride aandrijflijn krijgt die onlangs in de Vitara en S-Cross werd geïntroduceerd. Ook verwachten we weer een Sport-variant van de nieuwe Swift. De huidige Swift Sport heeft een 140 pk sterke 1.4 als krachtcentrale. Elders in de wereld kan men ook weer een nieuwe Dzire verwachten, de sedanversie van de Swift die hier niet geleverd wordt.

Suzuki Swift in Nederland

Sinds de lancering van de eerste generatie Suzuki Swift op de Nederlandse markt in 1984 zijn er in ons land zo'n 161.000 Swifts verkocht. Daarmee is het hier na de Alto de best verkochte modelreeks van het merk. De afstand tot de daarna populairste Suzuki is immens. Op plek drie staat namelijk de Wagon R+ waar in Nederland zo'n 27.000 stuks van zijn verkocht. Helaas voor Suzuki zijn de Swift-verkopen niet meer wat ze lang zijn geweest. Zo gingen er eind jaren tachtig tot midden jaren negentig en tussen 2006 en 2012 vrijwel elk jaar meer dan 5.000 exemplaren over de toonbank. Sinds 2019 zijn de Swift-verkopen op jaarbasis niet meer boven de 3.000 stuks uitgekomen. Vorig jaar verlieten 1.786 nieuwe Suzuki's Swift de Nederlandse dealers.