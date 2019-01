Nieuwe Renault Clio toont interieur

Renault heeft een nieuwe generatie Clio in de coulissen staan, een model dat uitermate belangrijk is voor de fabrikant. Het is dan ook niet gek dat Renault de onthulling van zijn populairste model in Europa in een aantal delen opknipt. Vandaag krijgen we voor het eerst het hagelnieuwe interieur van het potentiële nieuwe verkoopsucces van Renault te zien.

De Clio is al jaren een begrip in autoland en zeker de vierde generatie, die nu nog bij de lokale Renault-dealer staat, is een schot in de roos gebleken. De compacte Fransman werd in 2012 tijdens de autosalon van Parijs aan de wereld voorgesteld en onderging medio 2016 een facelift. Daarmee beginnen de jaren voor de Clio te tellen, zeker als je bedenkt dat auto's als de Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Kia Rio vrij recent van vers bloed zijn voorzien. In de verkoopstatistieken merkt Renault daar echter helemaal niets van. De Clio is in Europa nog altijd Renaults populairste model en vorig jaar wist de auto in Nederland 12.023 aankoop- of privateleasecontracten binnen te slepen, goed voor een tweede plek in de verkoopstatistieken en voor een marktaandeel van 2,69 procent. Toch moet die Clio IV nu eraan geloven. Vandaag krijgen we alvast het volledig nieuwe interieur van de Clio V te zien.

Dat nieuwe binnenste van de Clio is in ieder geval compleet anders dan het interieur van de Clio die nu nog in de showrooms staat. Renault benadrukt dat het materiaalgebruik 'aanzienlijk' is verbeterd ten opzichte van het huidige model, en dat kan de Clio-werkplek anno 2019 alleen maar goeddoen. Volgens Renault neemt het dashboard minder ruimte in dan het huidige exemplaar en dat komt de interieurruimte ten goede. De mechanische handrem van de huidige Clio wordt ingewisseld voor een elektronisch aangestuurd exemplaar, en dat betekent ook weer goed nieuws voor de interieurruimte. Over de gehele breedte van het dashboard loopt een strook waarin de ventilatieroosters zijn verwerkt. Uiteraard valt er straks een boel te personaliseren; zo maakt Renault melding van acht designthema's.

Opvallend is het 9,3 inch grote verticale display dat op de middenconsole is gemonteerd. Dat ongetwijfeld optionele scherm heeft een grotere diameter dan de 8,7 inch grote unit in bijvoorbeeld de Talisman. Het infotainmentsysteem dat eraan is gekoppeld, draagt de naam Easy Link en is helemaal nieuw ontwikkeld. Een tweede scherm vinden we achter het stuurwiel. De Clio maakt net als verschillende tijdgenoten kennis met een digitaal instrumentarium. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is het display 7 of 10 inch groot. Meer tech komt in de vorm van een vak onderin de middenconsole, waar telefoons draadloos zijn op te laden.

Over de techniek van de nieuwe Clio laat Renault nog niet veel los. Wél meldt de fabrikant dat de Clio op het CMF-B-platform staat, een basis die geschikt is voor de plaatsing van autonome systemen én die voorbereid is op de komst van geëlektrificeerde versies. De Clio wordt dan ook het eerste model van Renault met een hybride E-Tech-aandrijflijn. Die nieuwe CMF-basis komen we straks ook tegen onder auto's als de nieuwe Captur. Daarover later ongetwijfeld meer. Verder geeft Renault een brokje informatie vrij over de uitvoeringen waarin de Clio beschikbaar komt. Zo komt er niet alleen een weelderige Initiale Paris-versie, maar ook een sportieve variant die Renault RS Line heeft gedoopt. Of de RS Line de uitvoering GT Line gaat vervangen, is nog niet helemaal helder.

De huidige Clio vormt samen met de Skoda Fabia het enige tweetal in het compacte segment waarvan ook stationversies geleverd worden. Die Clio Estate heeft Renault geen windeieren gelegd, maar over de terugkeer van de Estate houdt Renault de lippen nog stijf op elkaar.

