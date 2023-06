Nieuwe Peugeot e-3008 toont interieur

In september maken we kennis met de gloednieuwe Peugeot e-3008. Die enkel nog elektrisch leverbare 'fastback-SUV', zoals Peugeot 'm omschrijft, laat nu alvast zijn interieur zien. De e-3008 krijgt een nieuwe generatie van de beroemde i-Cockpit.

Peugeot trapt de komende jaren het stroompedaal verder in en komt de komende twee jaar met vijf nieuwe EV's. Eén ervan is de gloednieuwe e-3008, die geen brandstofequivalent meer naast zich krijgt maar wel weer een wat ruimere e-5008 geheten broer. De nieuwe e-3008 neemt niet alleen afstand van de huidige (e)-3008 door het alleen nog met elektrische aandrijving te doen, maar ook door zijn schuin aflopende daklijn. Peugeot noemt het een 'fastback-SUV', waarmee het duidelijk een broer van de Peugeot 408 wordt. Het geheel krijgt uiteraard Peugeots laatste designsausje over zich uitgegoten en dat geldt eveneens voor het interieur, zo zien we nu.

Wie plaatsneemt in de nieuwe Peugeot e-3008 kijkt tegen een wat andere 'i-Cockpit' aan dan we tot op heden gewend zijn. De schermen zijn op een wat andere manier ondergebracht in en op het dashboard. Het digitale instrumentarium en het infotainmentscherm zitten voortaan samen in één breed 21-inch scherm. Die zitten in een paneel dat vanuit de bovenste laag van het dashboard naar voren steekt en daardoor boven het dashboard lijkt te zweven. Een opzet die we al een tijdje kennen van andere merken en die ook wat meer doet denken aan wat zustermerk Opel al doet.

De ventilatieroosters voor de bestuurder zijn ondergebracht in een ander element lager in het dashboard en daarin zit centraal ook nog een touchpad met daarop 'i-Toggles', zoals Peugeot ze noemt. Zelf toe te wijzen sneltoetsen die bijvoorbeeld de klimaatregeling tevoorschijn toveren of de navigatie starten naar een frequente bestemming. Links van dit touchpad tref je het keuzeschuifje voor de rijrichting. Is dat al het nieuws dat in het oog springt? Nee, zeker niet. De nieuwe Peugeot e-3008 krijgt tevens een nieuw stuurwiel. Een exemplaar met een wat meer afgeplatte boven- en onderzijde en andere aanraakgevoelige toetsen met haptische feedback erop.

Reken er maar op dat we een dergelijke i-Cockpit in meer toekomstige Peugeots tegenkomen. Logischerwijs krijgt de e-5008 zelfs precies dezelfde werkplek als de e-3008. Meer geïnteresseerd in wat de e-3008 technisch in huis heeft? Daar kregen we gelukkig in januari al een voorproefje van. Peugeot gaf toen aan dat de nieuwe e-3008 een actieradius van maximaal 700 km krijgt, dat is een flinke verbetering ten opzichte van de huidige. Dat Peugeot nu al het interieur van de nieuwe e-3008 toont, betekent waarschijnlijk dat we binnenkort nog meer te horen en zien krijgen in aanloop naar de onthulling in september.