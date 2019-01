Nieuwe Opel Corsa voor het eerst in beeld

Opel is opgenomen in Groupe PSA en dat heeft gevolgen voor het volledige modellengamma en dus ook voor de op leeftijd rakende Corsa. Vandaag zien we de nieuwe Corsa voor het eerst in camouflagepak.

De Corsa die je momenteel in de showrooms van Opel vindt, is samen met de Insignia en de Astra nog een van de weinige restanten van Opel's General Motors-achtergrond. Het huidige model, de Corsa E, kwam in 2014 op de markt, maar was in feite een doorontwikkelde versie van de Corsa D die in 2006 op de markt verscheen. Tijd voor een opvolger, en wel een die voor het eerst in zo'n 13 jaar gebruik gaat maken van een volledig nieuw platform!

Dat platform is natuurlijk de CMP-basis, het door Groupe PSA samen met het Chinese Dongfeng ontwikkelde stukje techniek dat ook als basis gaat dienen van de nieuwe 208 en straks dus ook onder een nieuwe 2008 én de opvolger van de Mokka X van houvast zal voorzien. Van dat CMP-platform is een variant ontwikkeld die geschikt is voor volledig elektrische auto's. Net als van de 208 verschijnt ook van de nieuwe Corsa een volledig elektrische versie. Concerngenoot DS 3 Crossback geeft al een indicatie van wat we van die EV-versie kunnen verwachten. Van die cross-over is namelijk al de E-Tense gepresenteerd, een elektrische variant met een 50 kWh groot accupakket in zijn bodem. Dat pakket biedt levenslust aan een 135 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Reken voor de Corsa op een actieradius van zo'n 300 tot 350 kilometer. Uiteraard komt de Corsa gewoon beschikbaar met PureTech-benzine- en HDi-dieselmotoren. Broertje 208 krijgt op termijn een GTI-versie en we verwachten dat Groupe PSA het OPC/GSI-DNA niet op brute wijze uit de Corsa-genen bikt.

Vanbuiten is duidelijk te zien waar de nieuwe Corsa zijn basis van ontleent. De verhoudingen van de koets komen namelijk overeen met die van de nieuwe 208. Opel geeft de auto een eigen neusje, een andere bilpartij en schroeft er uiteraard een ander interieur in. De aanwezigheid van PSA-techniek betekent overigens niet per definitie dat het karakter van de Corsa niet te onderscheiden zal zijn van dat van de nieuwe 208. De Grandland X heeft immers ook andere karaktereigenschappen dan PSA-broertjes 3008 en C5 Aircross. Verwacht overigens geen driedeursversie van de Corsa meer.