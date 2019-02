Nieuwe Opel Corsa schijnt de wereld in

2019 beloofde vooraf al een druk jaar te worden voor het segment van de compacte klasse. Naast de nieuwe Clio staan nog twee belangrijke spelers op de onthullingsagenda: de Peugeot 208 en Opel Corsa. Vooral op die Corsa hebben we even moeten wachten door PSA's concernovername van Opel. Na foto’s van een gecamoufleerde testauto, begint Opel nu zelf ook met de opwarmronde van zijn nieuwe telg. Toegegeven, heel veel zien we nog niet, maar het is een begin. Op het internet duikt schimmige foto van een koplamp op. Hoewel de lamp geheel nieuw werd getekend, behoudt Corsa's nieuwe koplamp de puntige vorm aan de onderzijde. De indeling is wel in zijn geheel gewijzigd en Opel verwerkt voor de eerste optionele keer - we gaan er vanuit dat dit om een luxere variant gaat - Matrix led-verlichting.

Dit wordt de eerste generatie Corsa die onder de vleugels van moederbedrijf PSA is ontwikkeld. Technisch deelt de Duitser dan ook veel met zijn Franse concerngenoten. Corsa’s nieuwe platform is de CMP-basis. Deze basis zorgt ervoor dat we van de Corsa voor de eerste keer een stekkerversie krijgen. De DS 3 Crossback is reeds gepresenteerd op dit platform en kan al een indicatie geven van wat we van Corsa’s EV-versie kunnen verwachten. De DS 3 Crossback E-Tense heeft een 50 kWh groot accupakket in zijn bodem. Dat pakket biedt levenslust aan een 135 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Reken voor de Corsa op een actieradius van zo'n 300 tot 350 kilometer. Gezien het begin van de teasercampagne is het mogelijk dat de Opel Corsa zijn werelddebuut volgende maand in Genève gaat beleven, maar met zekerheid durven we dat zeker niet te stellen.