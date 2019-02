Nieuwe Opel Corsa laat zich zien

Opel werkt aan een nieuwe generatie Corsa. Die nu op 208-leest geschoeide hatchback staat in tegenstelling tot zijn Franse Peugeot-broer níet in Genève. Wel is de auto nu weer, bedekt met camouflagemateriaal, opgedoken.

Het is binnenkort gedaan met Opels waarvan de technische nog geworteld is in de grond van vorige eigenaar General Motors. Momenteel zijn de Insignia en Astra samen met de Corsa nog échte GM-producten, maar de straks nieuwe generatie van de Corsa zal net als de onlangs gepresenteerde nieuwe Peugeot 208, en de eerder onthulde DS3 Crossback, op het samen door Group PSA en het Chinese DOngfeng ontwikkelde CMP-platform komen te staan. Onze spionagefotograaf heeft die nieuwe Corsa nu in beeld gekregen.

Dat platform is natuurlijk de CMP-basis, het door Groupe PSA samen met het Chinese Dongfeng ontwikkelde stukje techniek dat ook als basis gaat dienen voor de nieuwe 208 en straks dus ook voor de nieuwe 2008 én de opvolger van de Mokka X. Van dat CMP-platform is een variant ontwikkeld die geschikt is voor volledig elektrische auto's. Net als van de 208 verschijnt ook van de nieuwe Corsa een volledig elektrische versie. Concerngenoot DS 3 Crossback geeft al een indicatie van wat we van die EV-versie kunnen verwachten. Van die cross-over is namelijk al de E-Tense gepresenteerd, een elektrische variant met een 50 kWh groot accupakket in zijn bodem. Dat pakket biedt levenslust aan een 135 pk en 260 Nm sterke elektromotor. Reken voor de Corsa op een actieradius van zo'n 300 tot 350 kilometer. Uiteraard komt de Corsa ook beschikbaar met PureTech-benzine- en HDi-dieselmotoren. Neefje 208 krijgt op termijn een GTI-versie en waarschijnlijk houdt PSA de afkortingen GSI/OPC ook wel in leven voor de Corsa.

De Corsa die nu nog in de showrooms staat, verscheen in zijn huidige vorm in 2014 op de markt. In feite was dat weer een doorontwikkeling van de in 2006 gelanceerde Corsa D. Met een levensloop van zo'n 13 jaar is de tijd nu dus wel rijp voor een opvolger.