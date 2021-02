Nieuwe Nissan Qashqai onthuld!

Highlights

190 pk en 330 Nm sterke elektromotor voor hybride e-Power-aandrijflijn

Ook twee mild-hybride 1.3 benzinemotoren in het gamma

Herkenbaar Qashqai, geheel nieuwe basis met lichtgewicht materialen

Interieur weer helemaal actueel, uitbreiding veiligheidssystemen

Sinds de introductie van de eerste generatie Qashqai in 2007 is het model onafgebroken Nissans best verkochte auto in Nederland geweest. Jawel, al 14 jaar op rij dus. Ook op Europees niveau is de Qashqai het absolute succesnummer van de Japanners. Geen wonder dus dat deze derde generatie naadloos aansluit op het concept van zijn voorgangers, maar wel is volgepompt is met nieuwe techniek.

Design

De jongste Qashqai moet weer een grote kopersgroep aanspreken en dus gaat Nissan behoudend te werk. De Qashqai oogt vooral als een strakgetrokken versie van het reeds bekende model. Enige familietrekken met de in de Verenigde Staten gelanceerde nieuwe Rogue vallen hem ook niet te ontzeggen. De op tot 20-inch groot lichtmetaal staande SUV heeft een Juke-achtig front met over twee verdiepingen verdeelde verlichting. Ietwat boemerangvormige led-dagrijverlichting is nu bovenin geplaatst en dus min of meer los van de reguliere platte koplampunit - met matrix-ledtechniek - gemonteerd. Een V-Motion-grille met verchroomde V ertussen kan natuurlijk niet ontbreken. Opvallend: Nissan schrijft voortaan de modelnaam Qashqai uit onder het logo op de achterklep. In onder meer de vorm van de achterlichten nemen we invloeden van de vorig jaar gepresenteerde IMQ Concept waar.

Platform en afmetingen

De jongste Qashqai is de eerste Europese Nissan die op het CMF-C-platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie staat. Die modulaire basis vind je in de Verenigde Staten al onder de grotere Nissan Rogue, een SUV die op termijn als de nieuwe X-Trail ook naar Europa komt. Dat nieuwe platform verwachten we op termijn ook onder de volgende Renault Mégane en Kadjar tegen te komen. Gewichtsbesparing stond hoog op de prioriteitenlijst van Nissan, aangezien de nieuwe Qashqai in tegenstelling tot zijn voorganger puur en alleen met zwaardere geëlektrificeerde aandrijflijnen beschikbaar komt. Daarover later meer. De achterklep en tankklep zijn van een composiet gemaakt dat een gewichtsbesparing van zo'n 2,6 kilo met zich meebrengt. Daarnaast zijn de portieren, de voorschermen en de motorkap van aluminium, wat volgens Nissan een besparing van 21 kilo oplevert. De carrosserie bestaat uit 50 procent meer Ultra High Strength Steel (UHHS) dan voorheen. Onderaan de streep is de carrosserie 60 kilo lichter, maar wel 41 procent stijver geworden. Die hogere stijfheid maakt de Qashqai volgens zijn scheppers samen met een nieuwe ophanging een stuk dynamischer. De voorwielaangedreven versies krijgen een torsieas achter, maar de vierwielaangedreven types hebben hier een multi-linksysteem.

Een generatiewissel gaat veelal gepaard met fors grotere exterieurmaten, al is daar bij de nieuwe Qashqai nauwelijks sprake van. Het model groeit met 3,5 centimeter in de lengte tot 4,43 meter. In de breedte dijt de Qashqai met 3,2 centimeter uit. De wielbasis is met 2 centimeter toegenomen. De been- en hoofdruimte achterin is door het efficiënter benutten van de beschikbare centimeters toegenomen en ook de bagageruimte is een slag gegroeid. De bagageruimte is met zijn inhoud van 504 liter maar liefst 74 liter groter dan voorheen.

e-Power

Nee, er komt geen geheel elektrische Qashqai. Voor een elektrische SUV in deze klasse zul je bij Nissan moeten uitwijken naar de Ariya. Toch is er sprake van elektrificatie. Sterker nog, de SUV komt alleen met geëlektrificeerde aandrijflijnen op de markt. De absolute parel daarvan is de e-Power-aandrijflijn. De Qashqai e-Power is in alle gevallen elektrisch aangedreven, maar is dus géén EV. De Qashqai e-Power heeft namelijk een benzinemotor aan boord die een klein 2 kWh accupakket van energie voorziet zodra de op de vooras geplaatste 190 pk en 330 Nm sterke elektromotor om stroom vraagt. Op enkel elektrokracht kom je er logischerwijs niet ver mee. De elektrische actieradius zonder bijval van de benzinemotor bedraagt slechts 1 tot 2 kilometer. De altijd voorwielaangedreven Qashqai e-Power verbruikt volgens Nissan gemiddeld 5,3 l/100 km, niet verkeerd.

Mild-Hybrid

De genoemde 1.5 is overigens niet zomaar een blokje uit de Renault-Nissan-kast. Het betreft een splinternieuwe 157 pk krachtige 1.5 turbomotor die is afgeleid van de 2.0 met variabele compressie die Nissan enkele jaren geleden presenteerde. Een primeurtje dus. Wie gewend is aan het e-Pedal principe van onder meer de Leaf, hoeft de Qashqai e-Power niet te laten staan. Boven de 10 km/h kun je hem namelijk ook 'met één pedaal' laten versnellen of afremmen. Volgens Nissan brengt de e-Power-aandrijflijn diverse voordelen met zich mee ten opzichte van een reguliere hybride aandrijflijn. De elektromotor reageert net zo direct op het gaspedaal als in een reguliere EV. Merkbare overgangen als er tussen de benzine- en elektromotor wordt gewisseld, zoals bij gewone hybrides, heb je dus niet. Ook profiteer je met deze e-Power aandrijflijn, in ieder geval op papier, van een lineaire acceleratie die kenmerkend is voor een elektrische auto. Maar er zijn volgens Nissan meer voordelen. De aansturing van de benzinemotor wordt volledig door de auto zelf geregeld en dat heeft als gevolg dat de krachtbron altijd op een zo efficiënt mogelijk toerental loopt en dat drukt natuurlijk het verbruik.

Wie geen Qashqai e-Power wil, kan ook uit twee mild-hybride benzinemotoren kiezen. Nissan brengt namelijk een naar eigen zeggen op vijftig punten aangepaste doorontwikkeling van de van Renault, Nissan en Mercedes-Benz bekende 1.3. De benzinemotor is in de Qashqai altijd gekoppeld aan een 12v-mild-hybridsysteem. Dankzij een starter-generator kan de auto tijdens uitrollen of remmen herwonnen energie opslaan in een klein lithium-ion accu. Die energie wordt onder meer tijdens het accelereren gebruikt en levert tussen de 20 km/h en 110 km/h gedurende maximaal 20 seconden 6 Nm extra trekkracht. De Qashqai met automaat, waarop we straks terugkomen, is dankzij het systeem in staat om tijdens het uitrollen bij een snelheid van 18 km/h de motor uit te schakelen.

De instapmotor is een 140 pk en 240 Nm sterke 1.3 DIG-T die altijd gekoppeld is aan een handbak met zes versnellingen, die tevens een doorontwikkeling is. De Qashqai met deze motor- en bakcombinatie is ook immer voorwielaangedreven. Hoger op de ladder staat een 158 pk en 260 Nm (270 Nm met automaat) sterke variant van dezelfde 1.3. Die is desgewenst ook met Xtronic-transmissie te krijgen, een CVT die wanneer het gaspedaal voor meer dan de helft wordt ingetrapt de aanwezigheid van versnellingen simuleert. Deze automaat met zogenoemde D-step-techniek kenden we al van de Juke, maar is dankzij de komst van een elektrische oliepomp náást de bestaande mechanische oliepomp nu in staat sneller van 'versnelling' te wisselen. Deze krachtigere benzinemotor is de enige krachtcentrale die in de Qashqai ook in combinatie met vierwielaandrijving verkrijgbaar is.

Interieur

Het zal niemand verbazen dat het binnenste van de nieuwe Qashqai een wereld van verschil is met de werkplek van het huidige model. Logisch, het 'oude' model is namelijk sinds 2013 te koop en is in de loop der jaren vanbinnen nooit ingrijpend gemoderniseerd. Het is gedaan met het in middenconsole geïntegreerde infotainmentscherm. De nieuwe Qashqai heeft een tot 9-inch groot infotainmentsysteem dat een stuk hoger is geplaatst en min of meer uit het dashboard steekt. Het staat nu op dezelfde hoogte als het instrumentarium. Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft de Qashqai overigens een 12,3-inch digitale klokkenwinkel. Minder weelderig uitgevoerde types krijgen gewoon analoge klokken met daartussen een digitaal display. De Qashqai krijgt optioneel een kleuren head-up display met een diameter van 10,8 inch. Uitvoeringen met het uitgebreidere infotainmentsysteem krijgen een telefoonapplicatie waarmee je onder meer de Qashqai kunt ontgrendelen en waarmee je de lichten en claxon kunt activeren. Eerder maakte de Juke kennis met dit systeem. Wie wil, kan straks kan straks Qashqai vragen om bijvoorbeeld de temperatuur aan te passen.

Wie zijn Qashqai met automaat bestelt, zoekt straks vergeefs naar een conventionele automaathendel. Nissan heeft er namelijk voor gekozen om een klein keuzeknuppeltje in de middentunnel te plaatsen. Bij de vierwielaangedreven versies zit eronder nog eens een draaiknop waarmee je uit de diverse rijmodi kunt kiezen. Nissan belooft dat het materiaalgebruik behoorlijk is verbeterd ten opzichte van de vorige Qashqai. Nissan zoekt het in de uitrusting overigens hogerop. De nieuwe Qashqai krijgt niet alleen sfeerverlichting die op meer plekken zichtbaar is dan voorheen, maar er zijn voortaan ook voorstoelen met massagefunctie te bestellen. Nissan zet verder een elektrisch bedienbare achterklep en een Bose-audiosysteem met tien luidsprekers op de leveringslijst, maar ook deze systemen zitten niet op de basisversies. Ook leverbaar straks: een inductielader voor smartphones en een hele reeks usb-a én usb-c-poorten.

Veiligheidssystemen

Uiteraard heeft Nissan aandacht besteed aan de passieve en actieve veiligheidssystemen. Het inmiddels bekende ProPilot-rijhulpsysteem is uitgebreid met Predictive Forward Collision Warning en Intelligent Blind Spot Intervention. Rear Cross Traffic Alert wordt op zijn beurt uitgebreid met Rear Automatic Emergency Brake. In krappe bochten, bijvoorbeeld in een parkeergarage, behoedt Flank Protection je voor beschadigingen aan deuren of dorpels. De Qashqai kan dankzij Parking Assist Pro Pilot zelfstandig parkeren. Nieuwe software voor de sensoren zorgen er verder voor dat de ingrepen die het semi-autonome ProPilot-systeem doet, een stuk soepeler gaan dan voorheen. Daarnaast kan de Qashqai in ProPilot-modus bochten met een hogere snelheid nemen en remt de auto, doordat het systeem is gekoppeld aan het navigatiesysteem, ook af voor rotondes. Tevens kan de Qashqai op de snelweg zelf versnellen, of afremmen, als de maximumsnelheid verandert. Lane Keep Assist werkt voortaan ook onder de 50 km/h. Minstens zo interessant: élke Qashqai krijgt standaard led-koplampen. De genoemde adaptieve led-matrixkijkers zijn voorbehouden aan de hoger gepositioneerde uitvoeringen. Ook nieuw: een extra plofzak tussen de voorstoelen.

Prijzen en beschikbaarheid

Prijzen van de reguliere uitvoeringen van de nieuwe Nissan Qashqai zijn er nog niet, die komen in aanloop naar de marktintroductie die in de zomer plaatsvindt. Wél is per direct al een speciale Premiere Edition te bestellen. De Qashqai Premiere Edition is beschikbaar met de mild-hybride aandrijflijnen. De Nissan Qashqai Premiere Edition heeft als Mild-Hybrid 140 met handbak een vanafprijs van €40.390. De Qashqai Premiere Edition Mild-Hybrid 158, dus met de krachtigere 1.3, wisselt met Xtronic-automaat vanaf €44.390 van eigenaar. De Qashqai's Premiere Edition worden in de zomer geleverd.

De Premiere Edition zit zoals verwacht behoorlijk in zijn spullen. Niet alleen heeft deze introductieversie een 9-inch groot infotainmentdisplay op de middenconsole, ook is het 12,3-inch grote digitale instrumentarium standaard. Hetzelfde geldt voor het head-updisplay. De Premiere Edition beschikt onder meer over vier USB-poorten en krijgt het vernieuwde ProPilot-systeem mee. Led-matrixkijkers zijn standaard. De Premiere Edition is vanbuiten te herkennen aan zijn two-tone kleurstelling en heeft onder meer zilverkleurige dakrails.