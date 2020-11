Nieuwe Nissan Note is los

Meer nuchter Japans hatchbacknieuws. Nissan stelt vandaag namelijk een tot op het kleinste boutje vernieuwde Note aan de wereld voor. De volledig nieuwe Nissan Note is altijd elektrisch aangedreven, maar is niet volledig elektrisch.

Tot 2017 kon je ook bij de Nederlandse Nissan-dealers aankloppen voor de Note, een zeer nuchtere dus vooral praktische hatchback die net als landgenoot Honda Jazz het midden hield tussen een reguliere hatchback en een mini-MPV'tje. De tweede generatie Note die drie jaar geleden van de Nederlandse markt verdween, werd in onder meer grote delen van Azië gewoon nog verkocht. Tot nu, Nissan heeft namelijk een compleet nieuwe generatie Note aan de wereld voorgesteld.

De nieuwe derde generatie Note is ook nu weer een vijfdeurs hatchback, maar oogt minder hoog dan zijn voorganger. De Note heeft een snuit waarin we zowel designelementen van elektrische broers Leaf en Ariya waarnemen. Opvallend is de verlichting aan de achterzijde. Nissan gooit de verticale lichtunits die een stuk het dak in lopen in de prullenbak en monteert veel lager op het achterste een set platte achterlichtunits die met elkaar verbonden zijn. Daarnaast loopt de daklijn een stuk minder verder door naar achteren dan bij zijn voorgangers. De achterruit ligt daarbij een stuk vlakker.

Ook het interieur is uiteraard een klap moderner dan dat van de uitgaande Note. Nissan geeft de nieuwe Note een dashboard met horizontale en diagonale lijnen. Centraal op het dashboard staat een infotainmentscherm en achter het stuurwiel zit eveneens een hoekig display. Dat exemplaar fungeert als instrumentarium. Opvallend is de relatief hoge middentunnel die bestuurder en bijrijder van elkaar scheidt.

De nieuwe Nissan Note is elektrisch aangedreven, maar is géén EV. Net als de nieuwe Qashqai, en overigens net als de vorige Nissan Note in Japan, is de nieuwe Note voorzien van een e-Power-aandrijflijn. Dat betekent dat de Note gewoon een benzinemotor aan boord heeft, maar die machine drijft in geen enkel geval direct de wielen aan. De benzinemotor doet dienst als generator voor een relatief klein accupakket. Een slimme module zorgt ervoor dat het pakket direct stroom aan de voor een hybride vrij krachtige elektromotor levert. Het voordeel? Je hebt de directe gasrespons van een EV. Ook zou de benzinemotor op zijn zuinigst kunnen draaien omdat -ie veelal op een optimaal toerental loopt. Uitgebreide technische specificaties geeft Nissan nog niet vrij. Wel zegt het merk dat er later dit jaar ook een vierwielaangedreven Note met twee elektromotoren wordt gepresenteerd.

Nederlandse noot

Tussen 2006 en 2017 verkocht Nissan, verspreid over twee generaties, in Nederland 21.839 exemplaren van de Note. In zijn introductiejaar ging de Note bijna 4.700 keer over de toonbank. Zo goed zou de Note later niet meer scoren. Het jaar erop werden er nog maar 2.257 exemplaren van verkocht, waarna de verkopen elk daaropvolgende jaar verder daalden. In 2012 vonden slechts 718 Notes een eigenaar. De komst van de tweede generatie Note stuwde de verkoopcijfers in 2014 weer op tot 2.535 exemplaren. In 2015, 2016 en 2017 zakte de boel verkooptechnisch weer in tot achtereenvolgens 2.034, 1.955 en 681 stuks.

De nieuwe Nissan Note verwachten we niet in Nederland. We zijn nog in afwachting van een reactie van Nissan Nederland.