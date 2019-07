Nieuwe Nissan Juke staart je aan

In 2010 was Nissan een van de eerste merken die een compacte cross-over aan zijn leveringsgamma toevoegde. En wat voor een. De Juke was niet alleen een kleine cross-over, maar ook nog eens een zeer excentriek vormgegeven exemplaar. Het huidige model loopt op zijn laatste benen en wordt begin september vervangen door een nieuwe generatie. Nissan heeft vandaag weer een teaser getoond waarop we iets meer van de nieuwe Juke zien.

De Juke behoudt met de twee lagen koplampen zijn eigen gezicht, al is dat gezicht wel volwassener geworden. Het lijkt gedaan te zijn met de bovenop de snuit geplaatste, olijke, bolle verlichting. In plaats daarvan lijkt de bovenste laag van de verlichting dunner te worden en meer aan de voorkant van de neus te zitten. De twee grote ronde kijkers blijven behouden, al zijn ze op een andere manier ingevuld dan we momenteel gewend zijn.

De nieuwe Juke, die weer in het Engelse Sunderland gebouwd wordt, krijgt wederom een sterk aflopende daklijn. Voor het ontwerp van de achterkant lijkt Nissan goed naar de Micra te hebben gekeken. In de rest van de koets zitten ogenschijnlijk details van de uit 2015 stammende Gripz Concept verwerkt. Op eerdere spionagefoto's was tevens te zien dat de nieuwe Juke een meer bovenop het dashboard geplaatst infotainmentsysteem krijgt, Daarmee breekt de Juke met auto's als de Micra en Qashqai, die een in het dashboard geïntegreerde unit hebben. We mikken erop dat de nieuwe Juke op het CMF-B platform staat, een basis die we al kennen van de nieuwe Clio.

Juke in Nederland

Nissan heeft in Nederland ruim 9.500 Jukes verkocht. In 2011, zijn eerste volle verkoopjaar, gingen 2.662 exemplaren over de toonbank. In 2012 zakte dat aantal terug naar 1.555 stuks, verkopen die in 2013 en 2014 verder daalden naar respectievelijk 885 en 919 stuks. In 2015, toen de auto onder het mes ging, stegen de verkopen weer. In dat jaar werden 1.299 exemplaren verkocht. In 2016 (850 stuks), 2017 (472 stuks) en 2018 (412 stuks) namen de Juke-verkopen weer af.