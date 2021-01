Nieuwe neus voor Buick Enclave

Bij Buick-nieuws loont het tegenwoordig de moeite om even te vragen over welke Buick het precies gaat. Het merk is namelijk niet alleen actief in thuisland VS, maar doet ook in China goede zaken. De Chinese tak voert echter andere modellen dan de Amerikanen, maar hanteert vaak wel dezelfde namen.

Welnu, vandaag gaat het om het origineel. Een echte, Amerikaanse Buick dus, maar wel eentje die qua uiterlijk in de voetsporen van zijn Chinese broertje treedt. De in 2017 gepresenteerde Enclave krijgt namelijk een neus die is opgebouwd uit twee lagen, naar voorbeeld van de kleinere Enclave die in 2019 in China werd voorgesteld. Ook in de VS verhuizen de koplampen dus naar een eigen behuizing onderin de bumper, terwijl de prominentere plaats naast de grille wordt ingenomen door opvallende dagrijlampen.

Verder naar achteren blijft de Amerikaanse Enclave zich duidelijk onderscheiden van zijn Aziatische broertje. De eigenwijze, abrupt afgesneden chroomstrip na de achterste zijruit blijft bijvoorbeeld intact. Wel wordt de achterlichtpartij aangepakt, waarmee beide units optisch nog meer samensmelten. Opvallend is ook dat de gigantische uitlaatsierstukken van de bumper verdwenen zijn, waardoor de nieuwe Enclave-kont iets strakker oogt.

Wat de facelift van de Enclave verder brengt, is nog onbekend. Buick houdt het vooralsnog bij een tweetal platen van het exterieur en onthoudt zich van commentaar op andere onderdelen.

Moeilijk te plaatsen

De Enclave is een model dat voor Europeanen maar moeilijk te plaatsen is. De grote zevenzitter opereert boven de technisch identieke Chevrolet Traverse, maar weer onder de modellen van Cadillac. Tot voor kort was het hele segment in Europa eigenlijk onbekend, maar in de vorm van de Ford Explorer en Toyota Highlander zijn in de recente geschiedenis toch twee auto’s uit deze categorie op de Europese prijslijsten verschenen. In Amerika is dit type auto, dat veel binnenruimte en luxe combineert met een aldaar zeer behapbaar prijskaartje, bijzonder populair.