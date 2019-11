Buick met dubbel SUV-nieuws naar Guangzhou

Buick schuift in China in een vloeiende beweging twee voor de Chinese markt nieuwe SUV's naar voren. Het gaan om zowel de Enclave als de Envision, auto's die al bestaan in de Verenigde Staten, maar die nu in aangepaste vorm een Chinees debuut maken.

In 2017 presenteerde Buick in de Verenigde Staten de huidige tweede generatie van de Enclave, een 5,19 meter lange SUV waarvan direct een luxueuze Avenir-uitvoering werd gepresenteerd. In China was die auto nog niet te koop, maar dat verandert nu. Opvallend genoeg maakt Buick van de gelegenheid gebruik de Enclave speciaal voor de Chinese markt een ander uiterlijk te geven, maar dat is niet het enige opmerkelijke.

De Enclave die nu de Chinese markt aandoet, is met zijn lengte van 4,98 meter namelijk een ruime 20 centimeter korter dan zijn Noord-Amerikaanse broer (foto 11 en 12). De Chinese Enclave is verder 5 centimeter smaller en 6 centimeter lager dan die al bekende Enclave en ook achter de wielbasis lezen we een andere waarde. Waar de afstand tussen de voor- en achteras van de Noord-Amerikaanse Enclave 3,07 meter bevindt, staan de assen bij deze Chinese versie 2,86 meter uit elkaar. De standaard op 20-inch lichtmetaal geplaatste Aziatische Enclave is toch een zevenzitter, al zal de ruimte op de derde zitrij net even wat minder zijn dan achterin de grotere Enclave. Opvallend detail: matrix-koplampen zijn op alle Enclave-uitvoeringen standaard!

Onder de kap van de Chinese Enclave ligt een geblazen 2.0 die 237 pk en 350 Nm naar de voorwielen stuurt. Die krachtbron is de Noord-Amerikaanse Enclave vreemd, die auto wordt daar immers altijd geleverd met een 3,6-liter grote V6. De transmissie, een negentraps automaat, is vervolgens wel weer gelijk aan die van z'n Westerse broer. De vanafprijs is in China vastgesteld op € 38.555. Buick brengt overigens ook in China een luxueuze Enclave op de markt waar het zijn Avenir-label op plakt. Die variant is niet alleen weelderig aangekleed, maar is daarnaast een zes- in plaats van een zevenzitter. Op z'n prijskaartje is een bedrag van omgerekend € 48.850.

Envision

De tweede helft van het Chinese SUV-nieuws van Buick heeft betrekking op de Envision. Die 4,67 meter lange SUV, die een trapje lager op de ladder staat dan de Enclave, gaat in China voor een tweede keer onder het mes. In 2016 werd de in 2014 gepresenteerde Buick al eens bijgewerkt, maar in Guangzhou staat doodleuk een opnieuw bijgewerkt exemplaar. De Envision krijgt nieuwe koplampen, exemplaren die optisch met elkaar verbonden worden met een chroomstrip. Ook achterop zijn er aanpassingen. Net als aan de voorzijde wordt hier de bumper vernieuwd en ook de Envision profiteert van nieuwe achterlichten, verlichting gezelschap krijgt van een chroomstrip die erin door lijkt te lopen. Buick levert de Chinese Envision met een 169 pk sterke geblazen 1.5 én met 2.0 die ook van een turbo is voorzien. Buick heeft de vanafprijs van de vernieuwde Envision in China vastgesteld op € 24.420.