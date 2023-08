Nieuwe Mini Countryman te vroeg verschenen

Gisteren druppelde er al te vroeg beeld van de Volkswagen Passat het internet op, vandaag is het de Mini Countryman die we eerder kunnen bekijken dan Mini had gewild. Er is en profil geen misverstand over mogelijk: het wordt een flinke jongen.

Het lijkt erop dat we ditmaal Cochespias moeten bedanken (niet voor het eerst), want daar treffen we deze vier foto's van de gloednieuwe Mini Countryman. De misschien wel belangrijkste van het stel is helaas ook de vaagste, namelijk de foto van de zijkant van de Mini Countryman. Die geeft meer dan ooit een beeld van hoe fors Mini's SUV bij de generatiewissel is geworden. De precieze maten waren al bekend, hij wordt 4,43 m lang (13 cm langer dan de huidige), maar nu is echt goed te zien wat dat met zijn voorkomen doet.

Verder is er close-up-beeld van de neus van de nieuwe Mini Countryman. Daarop zien we, zoals verwacht, de bijzondere, meer hoekige koplampen. Ook is goed te zien dat de Countryman wat meer vouwen in zijn koets krijgt en dus wat van de klassieke ronde vormen die we kennen van Mini van zich afschudt. Aan de achterkant hetzelfde verhaal: de vrij smalle en langwerpige achterlichten geven toch net weer even een wat andere aanblik dan we van het merk gewend zijn.

Tenslotte is er nog een foto van het interieur. Hier gaat Mini voor meer minimalisme dan bij de huidige modellen. Smalle en langwerpige ventilatieroosters flankeren een rond centraal display dat voortaan optisch voor het dashboard zweeft. Iets dat we ook al kennen van de Mini Concept Aceman en dat dus op deze manier ook in de productie-Aceman en in de Mini Cooper terugkeert. Centraal net onder het dashboard zit een bescheiden knoppencluster, vermoedelijk voor onder meer de klimaatbediening.

Eerdaags krijgen we de nieuwe Mini Countryman volledig en op officieel beeld te zien. Voorlopig moeten we het even met deze foto's doen. De nieuwe Mini Countryman komt overigens op de markt met volledig elektrische aandrijflijnen en ook nog met brandstofkracht. Hij deelt zijn technische basis immers met de BMW X1, die er ook als elektrische iX1 is. Hier lees je meer over de nieuwe Mini Countryman.