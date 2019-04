Nieuwe Mercedes-Benz GLC-klasse uit Sindelfingen

Mercedes-Benz produceert de GLC-klasse op diverse plekken, waaronder China, Maleisië, India, Indonesië, Finland en Thailand. Natuurlijk rolt de auto ook in het thuisland van de band en wel in Bremen. Merceds-Benz laat nu weten dat de GLC vanaf 2022 ook in het Duitse Sindelfingen het levenslicht gaat zien. Een tweede Duitse productielocatie dus.

Daimler zegt het zelf niet, maar het is aannemelijk dat het gaat om de straks nieuwe tweede generatie van de GLC-klasse. Het huidige model werd immers in 2015 voor het eerst geproduceerd en werd dit jaar gefacelift. In 2022 is de tijd rijp voor een nieuwe generatie. In Sindelfingen zien onder meer de E-klasse en de S-klasse het levenslicht, maar ook rollen er modellen als de CLS, GLA en AMG GT van de band.