Nieuwe Mercedes-Benz C-klasse gesnapt

Dat Mercedes-Benz zich momenteel in een drukke periode bevindt, is misschien wel het understatement van de dag. Het merk trekt in januari het doek van de nieuwe CLA-klasse, een auto die naast als sedan ook als Shooting Brake beschikbaar komt, en verder staat 2019 in het teken van een nieuwe GLA-klasse, een GLB-klasse en zelfs van een volledig nieuwe GLS-klasse. Meer nieuws? Zeker. Zet in op de komst van een nieuwe GLE Coupé én volgend jaar komt zeer waarschijnlijk een informatiestroom op gang die ons meer vertelt over de nieuwe C-klasse.

De huidige C-klasse debuteerde in 2014 in Detroit en daarmee is de sedan nog lang geen oude rot te noemen. Toch werd de auto dit jaar in gefacelifte vorm gepresenteerd en dat betekent dat de carrière van de auto er voor de helft op zit. De op deze foto's gesnapte nieuwe generatie, W206, komt op een doorontwikkeling van het huidige MRA-platform te staan, een modulaire basis die Mercedes-Benz voor z'n achterwielaandrijvers gebruikt. In zijn nieuwe vorm strekt de C-klasse zich over een grotere afstand uit en dat betekent dat de wielbasis en daarmee de interieurruimte iets zal toenemen. Voor de rest hangt de op deze foto's zichtbare sedan nog te fanatiek in de plakkers om iets over het uiterlijk van de auto te kunnen zeggen. We verwachten de nieuwe C-klasse zeker niet voor 2020 op de markt.