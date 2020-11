Nieuwe Kia Sportage duikt op

Het is alweer een tijdje stil rond de Kia Sportage en dat is niet zonder reden. Hoewel de huidige generatie nog altijd fris oogt, is-ie langzaam maar zeker naar zijn pensioen aan het rollen. Nu zien we voor het eerst zijn opvolger.

De huidige Kia Sportage was bij zijn onthulling zes jaar geleden een opvallende verschijning en dankzij een opfrisser in 2018 is-ie dat nog steeds. Toch willen de verkopen niet echt meer vlotten, in ieder geval hier in Nederland niet meer zo, dus is het niet zo gek dat er een nieuwe aankomt. Aan de volgende Sportage de taak om het hier in Nederland op twee na succesvolste model van Kia weer helemaal op de kaart te zetten. Het lijkt erop dat de Koreanen daarvoor een andere weg inslaan. Althans, extravagant blijft-ie, alleen weer op een wat andere wijze.

Hoewel de camouflage-afdeling alvast goed aan het oefenen is geweest voor pakjesavond, kunnen we toch al het één en ander aan lijnenspel ontwaren. De Sportage deelt straks zijn basis met de nieuwe Hyundai Tucson en lijkt vooral voor het front ook bij Hyundai in de keuken te hebben gekeken. Waar de koplampen van de huidige Sportage nog heel hoog op de neus zitten, verhuizen ze voor de volgende generatie juist naar een behoorlijk lage plek in het front. Mogelijk zet Kia de dagrijverlichting er los boven, zoals bijvoorbeeld bij de Hyundai Kona het geval is. Aan de achterkant gaat het er iets conventioneler aan toe, maar reken maar dat er ook het nodige verandert.

Zoals gezegd wordt de volgende Sportage het Kia-broertje van de Tucson, dus dat biedt alvast inzicht in wat we mogen verwachten. Een 150 pk sterke 1.6 T-GDI mild-hybride wordt in dat geval waarschijnlijk de krachtbron voor de instapper, gevolgd door een hybride met een vermogen van 230 pk, met de 265 pk leverende plug-in hybride daarboven als topper. We houden rekening met een lancering in het voorjaar van 2021. De marktintroductievan de nieuwe Kia Sportage laat in dat geval waarschijnlijk nog minstens tot de zomer op zich wachten.