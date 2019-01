Nieuwe grootaandeelhouder NEVS

NEVS-oprichter Kai Johan Jiang heeft een holding die tot op heden 43 procent van de aandelen van NEVS in handen had. 30 procent was in handen van het Chinese Tianjin BHIDA terwijl de resterende 27 procent in handen was van het mede in beheer van de Chinese telecomgigant China Unicorn zijnde State Research Information Technology Co. Vergeet die lastige constructie maar. Het Chinese Evergrande Group neemt een meerderheidsbelang van 51 procent in NEVS. De resterende 49 procent komen in handen van Kai Johan Jiang en zijn holding.

In de ruim zes jaar dat NEVS bestaat, heeft het in het Chinese Tianjin een fabriek uit de grond gestampt. Het bedrijf is begonnen met de bouw van een tweede fabriek in Sjanghai en heeft al een locatie in het Zweedse Trollhättan. NEVS heeft geld nodig om alles rond te krijgen en daar is investeerder Evergrande Group voor aangetrokken. In feite gaat het om Evergrand Health, weer een tak van de Evergrande Group. Evergrande Health klinkt je mogelijk bekend in de oren. Die divisie is namelijk de grootste aandeelhouder in Faraday Future.